M jak miłość, odcinek 1840: Marysia zdemaskuje kłamstwo Franki. Przyzna się, że podsłuchała jej rozmowę z lekarką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1841: Marcin wróci do Martyny! Na jednym spotkaniu się nie skończy. Nie puści w niepamięć tego, co ich łączyło - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Franki w 1840 odcinku "M jak miłość" wywoła kolejny kryzys u Zduńskich! Tak jak wtedy, gdy żona okłamywała Pawła w sprawie dziecka, które urodziła jako 19-latka, gdy mieszkała w USA i za pieniądze została surogatką. Nie jeden raz Paweł miał powody, by nie ufać żonie. Franka nie była z nim szczera także w wielu innych sprawach, a Zduński ma za sobą już trzy nieudane małżeństwa, które rozpadały się nie tylko z powodu niewierności jego poprzednich żon.

Paweł w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie miał podstawy, by podejrzewać zdradę Franki

Nic dziwnego, że w 1840 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie miał podstawy, by podejrzewać zdradę Franki, a także to, że ojcem dziecka jest jego brat bliźniak Piotrek (Marcin Mroczek). Jak bumerang powróci bowiem sprawa pocałunku Franki i Piotrka po pijaku na weselu, frywolnych zdjęć, które robili sobie razem, a które dla Pawła stały się dowodem zdrady!

Ciąża Franki nie ucieszy Marysi w 1840 odcinku "M jak miłość"

Zraniona Franka w ciąży w 1840 odcinku "M jak miłość" ucieknie od Pawła do Grabiny. Tak jak dwa lata temu, gdy mieli małżeńskie problemy z powodu dziecka Franki, poprosi o pomoc teściową. Kiedy Marysia dowie się, że synowa urodzi jej kolejnego wnuka, że Paweł wreszcie zostanie ojcem, wcale się nie ucieszy.

Bo Rogowska w 1840 odcinku "M jak miłość" połączy fakty i coś z ciążą Franki będzie jej nie pasowało. Szczególnie w świetle wyników badań Pawła, które potwierdziły, że jest bezpłodny. Trzy miesiące temu Marysia podsłuchała rozmowę Franki z lekarką i odkryła, że jej synowa okłamała Pawła w sprawie badań. Teraz jednak kłamstwo Franki wyjdzie na jaw.

- Muszę ci się do czegoś przyznać. Kiedyś, na Deszczowej przez przypadek usłyszałam, jak rozmawiasz przez telefon ze swoją lekarką. Byliście po jakichś badaniach. Wyniki Pawła wskazywały na to, że on nie może mieć dzieci... - Tak, to prawda... Dostaliśmy takie wyniki... - potwierdzi Franka, cytowana przez światseriali.interia.pl. - Zaraz, chcesz mi powiedzieć, że... - Rogowska aż zblednie na myśl o zdradzie żonie Pawła. - Dokładnie tak... Paweł myśli, że to nie jest jego dziecko. Sądzi, że go zdradziłam. Na weselu mojego stryja!

Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Marysi, że Paweł oskarżył ją o zdradę z Piotrkiem

Oczywiście w 1840 odcinku "M jak miłość" Franka nie przyzna się Marysi, że Paweł oskarżył ją o zdradę z Piotrkiem! Nie będzie chciała martwić Rogowskich, że ich małżeńskie problemy najpewniej wywołają także braterską wojnę.

Głęboko zraniona Franka w 1840 odcinku "M jak miłość" cierpliwie wysłucha Marysi, która przypomni jej jak wiele Paweł przeszedł w poprzednich związkach, ile razy został oszukany przez kobiety, które kochał.

- Życie go nie oszczędzało... Wcześniej miał bardzo złe doświadczenia w związkach... I tu pewnie ujawniły się jakieś jego ukryte lęki... Strach... Ale mimo to, nie miał prawa w taki sposób przenosić tego na ciebie. Nie w taki sposób... To mój syn i ciężko mi to mówić... - doda Marysia, która jednak w 1840 odcinku "M jak miłość" stanie po stronie Franki.