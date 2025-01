M jak miłość, odcinek 1840: Bartek wpadnie na nowy trop zaginionej Doroty! To ciotka z Francji jej pomogła w ucieczce?

M jak miłość, odcinek 1841: Marcin wróci do Martyny! Na jednym spotkaniu się nie skończy. Nie puści w niepamięć tego, co ich łączyło - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Poszukiwania Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość" utkną w martwym punkcie, bo detektyw z Gdańska, którego wynajął Bartek ustali tylko, że zaginiona żona Lisieckiego wyjechała do USA. Ani porzucony mąż chorej na raka Kaweckiej, ani jej eks małżonek Tomasz nie będą mieli pojęcia, kto jej pomógł w ucieczce, z kim Dorota jest w kontakcie. Dlaczego? Bo zatrze za sobą wszystkie ślady, nie nawiąże kontaktu z żadną bliską osobą w Polsce, nie odezwie się nawet do przyjaciółki Ady (Marta Lewandowska).

Ciotka Dorota w 1840 odcinku "M jak miłość" wyjawi, czy coś wie o jej ucieczce z Polski!

Brak wieści o Dorocie w 1840 odcinku "M jak miłość" skłoni Bartka do prześwietlenia jej relacji rodzinnych z krewnymi, których nigdy nie poznał. Z pomocą Tomasza ustali, że we Francji mieszka jedyna ciotka Doroty. Co prawda Kawecki zadzwoni do niej, ale jak podaje magazyn "Świat Seriali" nie uda mu się niczego dowiedzieć. Ciotka zaprzeczy, że pomogła Dorocie w ucieczce, że wie, gdzie ona jest.

Czy Tomasz w 1840 odcinku "M jak miłość" przekona Bartka, by nie szukał Doroty?

Jedyny trop w sprawie zaginionej Doroty urwie się w 1840 odcinku "M jak miłość", ale Bartek się nie podda. Mimo że Tomasz zacznie go przekonywać, że dalsze szukanie żony nie ma sensu, że musi się pogodzić ze stratą ukochanej tak jak on to zrobił, gdy rozstali się po zdradzie. Kaweckiemu nie uda skłonić Bartka do tego, żeby zapomniał o Dorocie. Pytanie, jaki będzie miał w tym cel? Czy motywy działania Tomasza będą szczere? Przecież to on dręczył Dorotę, był jej stalkerem, chciał ją rozdzielić z Bartkiem?

Dramatyczne wieści lekarza Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość"! Nie mogła przeżyć

Na szczęście Bartek w 1840 odcinku "M jak miłość" nie odpuści póki nie odnajdzie Doroty! Nawet kiedy lekarz (Jarosław Witaszczyk) onkolog, który przeprowadził u Doroty nie w pełni udaną operację usunięcia guza mózgu, złośliwego oponiaka, uprzedzi Lisieckiego, że pacjentka już po wyjściu ze szpitala i przerwaniu leczenia była w krytycznym stanie. A to może oznaczać że Dorota zmarła gdzieś za granicą...

