Pierwsza miłość, odcinek 3935: Iga przyłapie Filipa na gorącej scenie z Julitą! Żenująca sytuacja w klinice wzbudzi dziwną reakcję kochanków - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3935 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3935 odcinku "Pierwszej miłości" Iga zobaczy małą szansę na danie Filipowi kolejnej szansy. To Borys (Patryk Cebulski) pomyśli, że połączy skłóconych znajomych. Między Igą a Wenerskim nie ma porozumienia, a chłopak znów skręcił w stronę namiętności z Julitą... Borys uzna jednak, że spróbuje coś temu zaradzić i już w 3935 odcinku "Pierwszej miłości" zaproponuje stewardessie wspólne spędzenie czasu na mieście. Ona przytaknie, a po drodze wybiorą się do kliniki, gdzie mieliby zgarnąć stażystę i porwać go w wir zabawy ze znajomymi. Nikt nie spodziewa się, co zastaną na miejscu.

Iga przyłapie Filipa z Julitą w We-Med. Ten pocałunek zapamięta na długo

Iga z Borysem nie uprzedzą, że idą na spotkanie z młodym Wenerskim. Postanowią zrobić mu niespodziankę i wejdą do szpitala w najmniej spodziewanym momencie. Bynajmniej nie zastaną młodego Wenerskiego na wielkim skupieniu podczas praktyk... Chłopak odda się flirtom z atrakcyjną i podstępną Julitą!

Jakie będzie zaskoczenie Julity i Filipa, kiedy w 3935 odcinku "Pierwszej miłości" Iga z Borysem wysiądą nagle z windy...?! Stewardessa wpadnie wprost na scenę czułości między byłym chłopakiem a koleżanką! Borys także oniemieje, bo nie przewidzi przecież, że ciągnie Igę prosto w sam środek czułości między praktykantami...

Żenująca reakcja Julity i Filipa na przyłapanie na pocałunku

Iga dosłownie oniemieje, otworzy usta ze zdziwienia i nie będzie wiedziała, co ma powiedzieć. Oczywiście jak najszybciej spróbuje wyjść z kliniki, by nie patrzeć dłużej na byłego partnera i Julitę. Praktykanci z "We-Med" będą w szoku, ale wcale nie pomyślą o uczuciach Igi. Wręcz przeciwnie, zaserwują prawdziwie żenującą reakcję na przyłapaniu podczas intymnej chwili. Zaczną się śmiać! Niestety córka Pauliny nie uzna sceny pocałunku byłego chłopaka za zabawną, a wręcz poczuje duże ukłucie w sercu i smutek.