M jak miłość, odcinek 1840: Awantura u Franki i Pawła. Dowie się o ciąży i nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" u Franki i Pawła posypie się szkło! Aż tak mocno skłócą się o ciążę kobiety, która była jednym z ich największych marzeń? Franka bardzo chciała zostać mamą, doradzała się specjalistów, pozostawała pod kontrolą lekarzy, ale to wciąż na nic. W końcu dowiedziała się, że Paweł jest bezpłodny, ale zataiła przed mężem ten fakt. Uznała, że lepiej nie wiedzieć...

Paweł w 1840 odcinku "M jak miłość" wpadnie w szał

Kłamstwo ma jednak krótkie nogi i już w 1840 odcinku "M jak miłość" do Pawła zadzwoni pracownik z kliniki, co automatycznie da mu jasność sytuacji. Dowie się o swojej bezpłodności w najgorszy możliwy sposób. Mało tego, od razu znajdzie kandydata na ojca dziecka Franki. Jest przecież bardzo zazdrosny o jej relacje z Piotrkiem (Marcin Mroczek), więc pomyśli, że podczas wesela w Bukowinie nie skończyło się na pocałunku!

- Dlaczego nie powiedziałaś mi o tych wynikach? (…) Myślałaś, że się nie dowiem? Zadzwonili do mnie z kliniki… - wypali w 1840 odcinku "M jak miłość" Piotrek.

- Nie chciałam, żebyś… żebyś się obwiniał. Dlatego cię okłamałam… Bo cię kocham, głuptasie... - od razu zapewni Franka.

- Ale to w dalszym ciągu nie tłumaczy, jakim cudem jesteś w ciąży... - Paweł zarzuci żonie, że przespała się z kimś innym!

Mały wypadek w domu Zduńskich w 1840 odcinku "M jak miłość"

Atmosfera u Zduńskich będzie gęstniała z minuty na minutę. Dojdzie nawet do małego wypadku, bo roztłucze się szkło. Franka z Pawłem rzucą się do posprzątania, ale kobieta wciąż nie przetrawi słów, które mąż do niej kieruje. Przecież to oczywiste, że zarzuci jej seks z Piotrkiem, zdradę i na końcu to, że ma dziecko z bratem męża!

- To jakiś żart? Powiedz, że żartujesz! - góralka nie da rady uwierzyć, że mąż ją tak osądza.

- Po prostu pytam. W tej sytuacji, do jasnej cholery, chyba mam prawo wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się na weselu w Bukowinie? (…) Chcę wiedzieć, co zaszło pomiędzy tobą a moim bratem… - Paweł nie da za wygraną, ale wkrótce w "M jak miłość" stanie się jasne, że dziecko jest jego.