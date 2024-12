M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1837: Iza nie uratuje Szymka. Zawiedzie w obliczu zagrożenia jego życia - ZDJĘCIA

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” podczas rodzinnego wyjazdu na wieś dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Marcin (Mikołaj Roznerski) zgodzi się towarzyszyć Izie (Adriana Kalska), Szymkowi (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Kiedy chłopca użądli szerszeń, jego alergiczna reakcja na ukąszenie będzie tak silna, że trzeba będzie zawieźć go do szpitala. Iza zupełnie spanikuje, ale jego ojciec stanie na wysokości zadania. I odżyją w nim wspomnienia...