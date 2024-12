M jak miłość, odcinek 1836: Magda zachwycona przemianą Dimy! Zauważy, że się zakochał - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich?! To ona wprowadzi do ich życia byłego kochanka Kasi

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Romans Dimy z Julią w 1836 odcinku "M jak miłość" rozkręci się na całego! Oczywiście w tajemnicy przed Budzyńskimi, bo do ostatniej chwili ojciec Nadii nie pochwali się im, że jest z byłą kochanką Andrzeja. Nie przewidzi jednak jednego, że Budzyński widział ich razem i domyślił się, co ich łączy. Mężczyźni odbędą poważną rozmowę o Julii, podczas której Andrzej zacznie naciskać na Dimę, żeby rozstał się z Julią, że ktoś taki jak ona, nie może należeć do ich rodziny.

Magda w 1836 odcinku "M jak miłość" zauważy jak miłość zmieniła Dimę

Nic nie wskóra, bo w 1836 odcinku "M jak miłość" zakochany Dima nie pozwoli Budzyńskiemu wtrącać się do swojego życia. A żeby było jeszcze ciekawiej Magda uzna, że nowa miłość Dimy, który do niedawna kochał się w niej bez wzajemności, ma na niego cudowny wpływ. Nie będzie jednak miała pojęcia, że chodzi o Julię.

- Ja widzę, że ty ostatnio jesteś w lepszej formie... - skomplementuje Dimę, kiedy w 1836 odcinku "M jak miłość" z radosnym uśmiechem i błyskiem w oku spotkają się w siedlisku w Grabinie. - Może... - odpowie wymijająco ojciec Nadii.

Andrzej w 1836 odcinku "M jak miłość" podsłucha rozmowę Magdy z Dimą

Andrzej, który w 1836 odcinku "M jak miłość" podsłucha rozmowę Magdy z Dimą będzie pewny, że to cisza przed burzą, że romans Ukraińca z jego byłą kochanką wywróci ich spokojne życie do góry nogami. Zanim jednak Budzyński powie żonie z kim związał się Dima, będzie bił się z myślami, czy powinni wtrącać się do jego prywatnych spraw.

Szczególnie, że uczucie do Julii sprawi, że Dima w 1836 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się zostać w Polsce na stałe. Razem z Nadią! Dlatego znów przyjął posadę lekarza ortopedy w wiejskiej przychodni Rogowskich w Lipnicy. - Nie wiem, kto to jest, ale bądźmy dobrej myśli... Co tak patrzysz? - zapyta Magda, bo Andrzej nie podzieli jej entuzjazmu co do tajemniczego związku Dimy.

- Chyba muszę ci o czymś powiedzieć - zacznie Budzyński, który w 1836 odcinku "M jak miłość" wyjawi żonie, że Dima zakochał się z Julii.

