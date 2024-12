M jak miłość, odcinek 1836: Łukasz wróci na ślub Marty i Jacka. Ujawni, co się stało z Patrycją i ich synem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1835: Barbara dostanie się do aresztu do Bartka. Wyzna babci, jak bardzo zawiódł umierającą Dorotę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Łukasza z Włoch w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie ślubną niespodzianką dla Marty, która po ponad roku znów spotka się z synem! Radości z przyjazdu Wojciechowskiego do kraju nie będzie krył też Jacek Milecki, który wiele lat temu był dla syna Marty jak ojciec. Oczywiście do czasu ich rozwodu i do momentu, w którym nieżyjący już Norbert Wojciechowski (śp. Mariusz Sabiniewicz) ponownie wkroczył do życia Marty, przypomniał sobie o dziecku i porzuconej partnerce.

Łukasz bez zapowiedzi przyjedzie na ślub Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość"

Na widok Łukasza, który w 1836 odcinku "M jak miłość" bez zapowiedzi zjawi się w Grabinie, bo wcześniej uprzedzi matkę, że nie da rady przyjechać, Jacek oszaleje ze szczęścia. Od razu przytuli Łukasza, jak prawdziwy ojciec, który nie widział go od lat. - Twoja obecność na wszystkich naszych ślubach jest obowiązkowa! - zacznie żartować Milecki.

Wątpliwości Marty przed ślubem z Jackiem w 1836 odcinku "M jak miłość"

W dniu czwartego ślubu, a drugiego z tym samym mężem Marta w 1836 odcinku "M jak miłość" nabierze jednak wątpliwości, czy tym razem jej małżeństwo z Mileckim przetrwa, czy to co złe, mają już za sobą. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) jako starsza siostra postawi się Marcie za przykład. W końcu ona i Artur Rogowski (Robert Moskwa) też pobrali się drugi raz. A mają za sobą zdradę i bolesny rozwód!

Otoczona rodziną i dziećmi Marta w 1836 odcinku "M jak miłość" uwierzy wreszcie zapewnieniom Marysi i ich matki Barbary (Teresa Lipowska), że za drugim razem wszystko się ułoży.

Gdzie jest Patrycja? W 1836 odcinku "M jak miłość" Łukasz ujawni dlaczego nie przyjechała razem z nim na ślub Marty

Jeszcze przed ślubem w 1836 odcinku "M jak miłość" Łukasz opowie matce i Jackowi o nowym życiu, które wiodą z Patrycją i Jasiem we Włoszech. Zmartwi Martę, gdy uprzedzi ją, że nie prędko wrócą na stałe do Polski. Przy okazji Łukasz wytłumaczy się z nieobecności Patrycji na ślubie. Wyjaśni bez ogródek gdzie jest Patrycja z ich synkiem i co się stało, że nie mogli przyjechać razem z nim do kraju na tak ważne rodzinne wydarzenie.