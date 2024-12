M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1834: Franka spróbuje zreflektować się po zdradzie, ale Paweł nie odpuści. Odwoła wspólne plany - ZDJĘCIA

W 1834 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) spróbuje urobić Pawła (Rafał Mroczek). Wszyscy zauważą, że ze Zduńskim dzieje się coś złego, będzie miał humory, a o normalnej rozmowie z Piotrkiem (Marcin Mroczek) nie ma mowy. Franka zaproponuje romantyczne rozrywki, ale i to nie ucieszy Pawła. Potem okaże się nawet, że chce odwołać wspólny wyjazd na Mazury! Co zrobi Franka w 1834 odcinku "M jak miłość", by jakoś udobruchać męża po pocałunku z jego bratem bliźniakiem?