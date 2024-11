M jak miłość, odcinek 1833: Aneta zacznie po kryjomu zażywać leki. Sytuacja rodzinna ją przerośnie

„M jak miłość" odcinek 1833 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Olek odkryje, że Aneta zażywa leki

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Aneta zacznie poranek od mocnej kawy i tabletki wyjętej z fiolki ukrytej w kieszeni szlafroka. Kiedy usłyszy pukanie do drzwi, prawie się udławi lekarstwem. Wejdzie jej matka (Hanna Śleszyńska) i Chodakowska szybko schowa lek z powrotem do szlafroka. Wieczorem Olek zapyta, czy odłożyć go razem z innymi rzeczami do prania. Odkryje tabletki:

- W kieszeni było. Na uspokojenie, serio?

- Ostatnio trochę się tu działo, wiesz…

- No właśnie nie wiem. Ostatnio prawie mnie tu nie było… Więc pewnie to trochę moja wina – zacznie się tłumaczyć.

Aneta zaprzeczy słowom męża i usprawiedliwi go tym, że nie było go raptem kilka dni...

W serialu „M jak miłość” Olek wyprowadził się z domu po odnalezieniu Marcina

Kiedy Marcin zgodził się na powrót do dawnego życia – nadal cierpiąc na amnezję - Olek postanowił na jakiś czas wynieść się z domu i wprowadzić do niego:

- Nie zostawię cię samego. Ja zajmuję salon, ty śpisz w swojej sypialni. A jutro rano zabieram cię do kliniki – Olek oznajmił bratu. Zaczął też pilnować, by Marcin nie był atakowany zbyt dużą ilością bodźców, przede wszystkim ze strony zbyt emocjonalnie ekspansywnej Kamy (Michalina Sosna).