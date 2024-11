M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1831: Ciężarna Jagoda w szpitalu po ślubie Doroty i Bartka! Co z dzieckiem? - ZDJĘCIA

W 1831 odcinku "M jak miłość" Jagoda (Katarzyna Kołeczek), która jest już w zaawansowanej ciąży, trafi do szpitala! Silne emocje na ślubie Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) sprawią, że ciężarna żona Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w drodze do domu nagle źle się poczuje. Na reakcję Tadzia nie trzeba będzie długo czekać. Wpadnie w panikę i w 1831 odcinku "M jak miłość" zawiezie Jagódkę do szpitala. Tam przejdzie badania, lecz lekarz zatrzyma ją na oddziale. Co z dzieckiem Jagody i Tadeusza? Czy ciąża będzie zagrożona? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.