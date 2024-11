M jak miłość, odcinek 1830: Zaskakujący finał randki Natalki i Adama! Karski szybko przejrzy jej prawdziwe zamiary - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku "M jak miłość" Kisielowa wyznaczy sobie nowy cel i weźmie się za swatanie Natalki. Zosia postanowi znaleźć dla wnuczki Barbary odpowiedniego kandydata na męża i ojca dla jej córki Hani, gdyż nie będzie chciała, aby Mostowiakowa szła przez życie sama. Dlatego zacznie bawić się w swatkę, zupełnie nieświadoma tego, iż Natalka już sama wzięła się za swoje życie prywatne i postanowiła umówić się na randkę ze swoim szefem, która w 1830 odcinku "M jak miłość" wreszcie dojdzie do skutku. Ale oczywiście nie bez komplikacji, gdyż jak już Mostowiakowa i Karski będą mieli wreszcie się spotkać, to pojawią się kolejne schody i finalnie nic nie potoczy się po ich myśli!

Adam dokona szokującego odkrycia o Natalce w 1831 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1830 odcinku "M jak miłość" Natalka zjawi się ostatecznie na ich randce wraz ze swoją córką Hanią. I choć Karski zachowa się jak należy i oczywiście jej nie wygoni, to prędko przejrzy prawdziwe intencje Mostowiakowej, która nie będzie gotowa na nową relację, gdyż wciąż będzie zakochana w Bartku. W 1831 odcinku "M jak miłość" policjant odkryje, że jest jedynie nagrodą pocieszenia dla Natalki, w myślach której wciąż będzie Lisiecki. I to nawet mimo jego ślubu z Dorotą (Iwona Rejzner).

Mostowiakowa i Lisiecki jednak będą razem w 1831 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1831 odcinku "M jak miłość" Karski nie będzie chciał być opcją zapasową i da to Mostowiakowej jasno do zrozumienia. Ale jak zareaguje na to Natalka? Czy postanowi wreszcie definitywnie odpuścić sobie Bartka i zawalczyć o Adama, któremu, mimo nie do końca udanej randki, wciąż będzie na niej zależeć? A może wręcz przeciwnie, zdecyduje się w końcu zawalczyć o Lisieckiego i to nawet po jego ślubie z Kawecką? Tym bardziej, że nadarzy się ku temu okazja, gdy w trakcie nocy poślubnej świeżo upieczony czwarty mąż Doroty odkryje, że żona go okłamywała! Czy Bartek jej to wybaczy? A może w 1831 odcinku "M jak miłość" sam zrobi krok w kierunku zakochanej w nim Natalki? Tego dowiemy się już niebawem!