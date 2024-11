M jak miłość, odcinek 1830: Dorota i Tomasz zbliżą się przez śmiertelną chorobę! Były mąż wyzna, że wciąż zrobi dla niej wszystko - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1835: Bartek w areszcie po odejściu Doroty wyzna Barbarze, że to klątwa! Wszystko go zostawiają - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" Tomasz, zaniepokojony stanem zdrowia Doroty, odwiedzi ją niespodziewanie. Dowiedziawszy się o planowanym ślubie z Bartkiem, postanowi przekonać byłą żonę do zmiany decyzji. Argumentując, że w obecnej sytuacji powinna skupić się na leczeniu, a nie na nowym związku, Tomasz będzie starał się odwieść Dorotę od małżeństwa z Lisieckim.

- Tomasz, co ty tu robisz? - Dorota, zlituj się! Ślub? W twoim stanie? Przecież to jest czyste szaleństwo. - Nic nie mów. Cieszę się, że przyjechałeś. Właśnie miałam do ciebie zadzwonić. - Sporo razem przeszliśmy, mamy za sobą trudną historię, ale wiem, że jak cię o coś poproszę, nawet jak to będzie wymagało od ciebie dużego poświęcenia, to zrobisz to dla mnie, prawda? - Zawsze, wszędzie. Przecież wiesz!

Dorota w 1830 odcinku "M jak miłość" wyzna Tomaszowi, że Bartek jest miłością jej życia?

Mimo nacisków ze strony Tomasza, Dorota stanowczo oznajmi, że jej relacja z Bartkiem jest znacznie głębsza, niż były mąż przypuszcza. Podkreśli, że Bartek jest dla niej ogromnym wsparciem w walce z chorobą i że ich miłość dodaje jej sił. Tomasz, choć zaskoczony, zrozumie, że nie zdoła przekonać Doroty do rezygnacji ze ślubu.

Prośba Doroty i deklaracja Tomasza w 1830 odcinku "M jak miłość"

W obliczu pogarszającego się stanu zdrowia, Dorota zwróci się do Tomasza z nietypową prośbą. Poprosi go o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu za granicę tuż po ślubie z Bartkiem. Tomasz, mimo wcześniejszych obiekcji, wyzna, że wciąż jest gotów zrobić dla niej wszystko. Zgodzi się pomóc w realizacji jej planu, choć będzie to oznaczało współpracę z byłą żoną w tajemnicy przed Bartkiem.

W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" Dorota i Tomasz rozpoczną przygotowania do tajemniczego wyjazdu za granicę. Plan będzie zakładać, że tuż po ceremonii ślubnej Dorota opuści Bartka, pozostawiając go w nieświadomości co do swoich zamiarów. Tomasz, jako zaufana osoba z przeszłości, będzie kluczowy w realizacji tego planu. Czy Dorota zdecyduje się na tak drastyczny krok? Jak zareaguje Bartek, gdy odkryje prawdę?

Relacje między Dorotą, Bartkiem a Tomaszem staną się jeszcze bardziej skomplikowane. Czy miłość Doroty i Bartka przetrwa tę próbę? Jakie konsekwencje będzie miała tajemnicza ucieczka Kaweckiej w 1830 odcinku "M jak miłość"? Koniecznie poznaj więcej informacji, śledząc kolejne odcinki serialu.