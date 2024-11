M jak miłość, odcinek 1829: Trauma Szymka po spotkaniu z Marcinem. Tata go nie pozna, a Aleksandra nie pocieszy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1830: Bartek będzie naciskał na intercyzę. Co z wielkim majątkiem Doroty po jej śmierci?

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Żal będzie patrzyć na Szymka, który w 1829 odcinku "M jak miłość" przeżyje traumę przez Marcina! Wbrew Izie (Adriana Kalska),która zapowiedziała, że na razie nie może się zobaczyć z tatą, bo tata jest chory i musi dojść do siebie, 9-latek wymknie się do mieszkania Chodakowskiego. Skorzysta z okazji, że akurat będzie pod opieką matki swojego kolegi.

Marcin nie pozna Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość"

Bez większego trudu Szymek w 1829 odcinku "M jak miłość" dotrze do domu, gdzie mieszkał z ojcem, Mają (Laura Jankowska) i Kamą (Michalina Sosna). Tam czeka go jednak bolesne zderzenie z rzeczywistością, bo Marcin go nie pozna. Tym samym Szymek na własne oczy przekona się, że tata nic nie pamięta.

Dotknięty amnezją Marcin w 1829 odcinku "M jak miłość" obojętnym wzrokiem będzie patrzył na własne dziecko, nie czując absolutnie nic. - Tato?... To ja, jestem twoim synem... Pamiętasz mnie? - zapyta Szymek, cytowany przez portal światseriali.interia.pl, i przytuli się do ojca.

W 1829 odcinku "M jak miłość" Marcin okłamie Szymka, że go pamięta

Zdezorientowany Marcin obejmie syna, ale w 1829 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedział jak się zachować. W pewnej chwili zrobi mu się żal Szymka i okłamie go, że wie, kim jest. - Pewnie, że cię pamiętam... Ty jesteś... Szymek...

Jednak rezolutny Szymek szybko w 1829 odcinku "M jak miłość" przejrzy kłamstwo Marcina, zauważy jego wymuszony uśmiech na twarzy, tępe spojrzenie. - Ale ściemniasz! Nie wiesz! Nie pamiętasz mnie, nic nie pamiętasz! I jeszcze kłamiesz!

Aleksandra w 1829 odcinku "M jak miłość" zapewni Szymka, że Marcin odzyska pamięć

Na dramat Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość" nie zdoła patrzeć Aleksandra, która natychmiast przytuli wnuka, zacznie go pocieszać, że tata na pewno wyzdrowieje. Ale oszukany przez Marcina chłopiec już nie uwierzy w zapewnienia babci.

- Szymek, kochanie, spokojnie... Nie denerwuj się, zobaczysz, że... Jestem pewna, że za jakiś czas tata wszystko sobie przypomni... Chodź, zobacz, właśnie oglądaliśmy zdjęcia... Kochanie, nie płacz... Słoneczko moje, wszystko będzie dobrze...- powie łagodnym głosem Aleksandra.

Szymek zamknie się w sobie po spotkaniu z Marcinem w 1829 odcinku "M jak miłość"

Zrozpaczony Szymek w 1829 odcinku "M jak miłość" nie zapanuje nad bólem, który będzie rozdzierał jego sercem, strachem, że nie odzyska ojca, że Marcin nie będzie taki jak dawniej.

- Przecież on nie wie, kto na nich jest! Po co się odnalazł, skoro i tak go nie ma?! - krzyknie Szymek, płacząc i wtulając się w babcię. Po spotkaniu z Marcinem w 1829 odcinku "M jak miłość" 9-latek będzie w tak strasznym stanie, że nie zechce już z nikim rozmawiać, zamknie się w sobie.