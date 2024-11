M jak miłość, odcinek 1829: Iza nie ochroni Szymka przed traumą po spotkaniu z Marcinem! Syn zamknie się w sobie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsze spotkanie Szymka i Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość" będzie miało dramatyczny przebieg! Najpierw 9-latek okłamie Izę, że zostanie pod opieką matki kolegi, a potem wymknie się z parku do mieszkania Chodakowskiego. Kiedy wejdzie do środka i zobaczy ojca, nie pozwoli na to, by babcia Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) przeszkodziła mu w rozmowie z tatą.

Marcin nie rozpozna Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość"

- Tato? To ja, jestem twoim synem… Pamiętasz mnie? - zapyta Szymek, wpatrując się w Marcina, który w 1829 odcinku "M jak miłość" nie rozpozna własnego dziecka. By go jednak nie zranić, z początku spróbuje go oszukać. - Pewnie, że cię pamiętam… Ty jesteś Szymek…

Wystarczy jednak jedno pytanie Szymka, żeby w 1829 odcinku "M jak miłość" zrozumiał, że Marcin nie mówi prawdy. Nagle Szymuś wybuchnie, wyrzucając z siebie ból, strach i żal, które narastały w nim przez ostatnie tygodnie...

- Nie pamiętasz mnie! Nic nie pamiętasz! I jeszcze kłamiesz! Po co się odnalazł, skoro i tak go nie ma?! - rzuci wściekły do babci.

M jak miłość. Marcin nie odzyska pamięci! Nie zapomni o Martynie, ale Kama będzie walczyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szymek nie dopuści do siebie Izy w 1829 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do Izy w 1829 odcinku "M jak miłość" Szymek zamknie się w swoim pokoju. Nie zechce rozmawiać z matką o tym, jak go potraktował ojciec.

- Szymek, proszę cię otwórz, porozmawiajmy... - Nic nie wiesz! Nie było cię tam! - Wiem kochanie i jest mi bardzo przykro... - Nic nie słyszę! Zakładam słuchawki! Idź sobie stąd, słyszysz! Z nikim nie będę gadał!

Przełomowa wizyta matki Marcina u Izy w 1829 odcinku "M jak miłość"

Zaniepokojona Iza w 1829 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli, by Szymek cierpiał w samotności. Wezwie na pomoc Anetę (Ilona Janyst), ale przyjedzie też do niej Aleksandra, która także będzie chciała chronić wnuki przed traumą jaką wywołuje w nich amnezja Marcina.

Pierwszy raz od rozwodu Chodakowskich w 1829 odcinku "M jak miłość" Aleksandra doceni to, jak Iza troszczy się o Szymka i Maję, dba o to, by dzieci Marcina miały zapewniony spokój i bezpieczeństwo. Mimo dramatu, który rozegra się w rodzinie.

- Odkąd Olek go przywiózł do nas, Szymek zamknął się w swoim pokoju i nie ma z nim żadnej dyskusji. Zamknął się w sobie, wiesz jaki potrafi być uparty. - Biedne dziecko... - Tak bym go chciała ochronić przed całym światem... - zapewni drżącym głosem Iza w 1829 odcinku "M jak miłość".

Na szczęście do zrozpaczonego Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość" dotrze Aneta. Dzięki niej syn Marcina nagra dla niego specjalną wiadomość.