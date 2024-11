M jak miłość, odcinek 1829: Aneta uratuje cierpiącego Szymka. To dzięki niej syn Marcina pogodzi się z tym, co się stało - ZDJĘCIA

- (...) I on mnie ciociu w ogóle nie poznał... Czyli co? Ja już nie jestem jego synkiem, czy co? - zapyta zatroskany Szymek w 1829 odcinku "M jak miłość", kiedy Aneta siądzie do szczerej rozmowy w jego pokoiku.

- Szymuś, ty będziesz zawsze jego synkiem, nawet jak będziesz taki stary jak ja. Tak sobie myślę, a może ty powinieneś nagrać tacie wiadomość? Powiedzieć mu tak szczerze i otwarcie jak się czujesz, co przeżywasz. Przecież ty jesteś bardzo mądrym chłopakiem. Wiesz, że tata zwyczajnie zachorował - wyjaśni delikatnie Chodakowska.

- Ok, zrobię to dla swojego taty - zgodzi się chłopczyk i faktycznie nagra dla Marcina wideo.