M jak miłość, odcinek 1825: Magda zbagatelizuje słowa lekarza! Nie wezwie karetki i prawie zemdleje na oczach Violi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" poczuje się naprawdę słabo. Gdy Budzyńska z samego rana pomyli dawkę przypisanych jej leków na serce, po pewnym czasie zacznie odczuwać tego symptomy. Zrobi się jej duszno, w głowie zacznie wirować i wszystko do tego stopnia, że Magda w pewnym momencie niemalże straci przytomność na oczach Violi.

Gdy tylko była kryminalistka zobaczy, że z jej szefową jest coś nie tak, od razu pobiegnie po Andrzeja. Magda jednak w ostatniej chwili powstrzyma ją prosząc, by to co właśnie widziała pozostało ich tajemnicą. Magda nie będzie chciała martwić swojego partnera, dlatego też w 1825 odcinku "M jak miłość" nie powie mu, że czuje się znacznie gorzej niż zwykle.

Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" trafi do szpitala!

W 1825 odcinku "M jak miłość" Magda sama zgłosi się do swojego lekarza, gdy poranne objawy zaczną się nasilać. Choć Budzyńska sama nie zadzwoni po pogotowie, nie chcąc robić wokół siebie zamieszania, postanowi okłamać Andrzeja i wybrać się potajemnie do swojej klinki i lekarza prowadzącego. Na miejscu szybko okaże się, że Magda pomyliła dawkę leków i stąd wszystkie niepokojące objawy. Na tym jednak się nie skończy. Andrzej pod wpływem ogromnego stresu, gdy dowie się o problemach zdrowotnych żony, sam nie wytrzyma napięcia i dostanie ataku serca.

Operacja Andrzeja w 1825 odcinku "M jak miłość"

Operacja, której Budzyński będzie musiał się poddać z powodu poważnej niedomykalności zastawki mitralnej, może pozostawić nieodwracalne skutki. W 1825 odcinku "M jak miłość" jego powrót do przytomności będzie jedynie początkiem zmagań z nową rzeczywistością, która nigdy nie będzie taka sama jak dawniej. Czy życie Andrzeja i Magdy zmieni się drastycznie po tej stresującej sytuacji? Przekonamy się wkrótce!