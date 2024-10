M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1824: Marcin dowie się o kłamstwach Martyny. Wszystko jej wybaczy

W 1824. odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) powie Marcinowi wszystko! Wyjawi mu, kim jest, jak się nazywa i że nie jest złym człowiekiem, o co się podejrzewał przez długie tygodnie. Ale on nie tylko jej za to nie znienawidzi, ale wszystko jej wybaczy. Chodakowski zakochał się w Wysockiej bez pamięci – czy jego uczucie przetrwa pierwsze spotkanie z Kamą (Michalina Sosna), do którego wreszcie musi dojść…?