M jak miłość, odcinek 1824: Kłamstwo Martyny wyjdzie na jaw. Przyjaciółka rozpozna Marcina i jej nie odpuści - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1823: Wyjazd Kingi i Piotrka zamieni się w koszmar! Trafią do domu, gdzie doszło do rozlewu krwi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwo Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość" zostanie zdemaskowane! Dzięki informacjom zdobytym przez Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), który widział Marcina na leśnej drodze, lokalna policja zacznie go szukać nie tylko w Kampinosie, ale także w szpitalu w Sochaczewie. Tam gdzie jeszcze rok temu pracowała Martyna, gdzie lekarką jest też jej przyjaciółka Agata. To ona badała Marcina rannego po wypadku, który ponad trzy miesiące temu spowodowała Martyna. Ona skierowała go do neurologa, bo nie była w stanie wskazać przyczyny amnezji.

Policja w szpitalu w Sochaczewie pokaże Agacie zdjęcie Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość"

Nie dość, że w 1824 odcinku "M jak miłość" Agata zacznie coś podejrzewać, bo podczas wizyty w domu Martyny wypyta Marcina o jego badania u neurologa, to jeszcze przeżyje wstrząs, gdy policja pokaże jej zdjęcie zaginionego Chodakowskiego. Od razu rozpozna na zdjęciu kuzyna Martyny, Janka. Bo tak przedstawiła go przyjaciółce Wysocka, by ukryć prawdę o nieznajomym mężczyźnie, który z nią mieszka.

Najpierw w 1824 odcinku "M jak miłość" przyjaciółka Martyny uprzedzi ją, że policja szuka w szpitalu jej kuzyna, a potem zażąda wyjaśnień skąd Wysocka wzięła cierpiącego na amnezję faceta.

Agata w 1824 odcinku "M jak miłość" zdemaskuje kłamstwo Martyny

- Mogłabyś mi wyjaśnić, co się tutaj do cholery dzieje?! Tylko błagam cię, tym razem bez ściemy! Jeżeli w ogóle zależy ci na naszej przyjaźni!

- Dobra siadaj...

- To się źle skończy, słyszysz? I dla ciebie i dla tego faceta! Więc zrób coś z tym lepiej! I żeby było jasne, w tej sprawie ci nie odpuszczę! - Agata w 1824 odcinku "M jak miłość" ostrzeże Martynę, że doniesie na nią policji, jeśli ona nie zgłosi się sama.

Ucieczka Martyny i Marcina z leśniczówki w 1824 odcinku "M jak miłość"

Spanikowana Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" nie zawiadomi policji, że Marcin jest u niej. Wybierze najgorsze możliwe wyjście z sytuacji, ucieczkę z Marcinem z leśniczówki, jak najdalej od ludzi, którzy mogą ich odnaleźć w każdej chwili. Ale nie przewidzi jednego, że Marcin nie będzie chciał już uciekać przed przeszłością i prawdziwym życiem.

Pijana Martyna powie Marcinowi prawdę jak się nazywa i kim jest w 1824 odcinku "M jak miłość"

Na myśl o utracie miłości Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" załamie się i sięgnie po alkohol. Dopiero wtedy zdobędzie się na odwagę, by wyznać Marcinowi prawdę o tym, kim jest.

- Masz na imię Marcin... Jesteś, byłeś prywatnym detektywem. Masz dwoje dzieci i byłą żonę, ale też aktualną partnerkę – Kamę. Rodzina i przyjaciele szukają cię już od kilku miesięcy... I nie masz niczego złego na sumieniu. Jesteś dobrym człowiekiem...

Jak Marcin zareaguje na słowa Martyny w 1824 odcinku "M jak miłość"? Zacznie płakać, ale jeszcze nie odzyska pamięci!