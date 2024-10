M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1822: Martyna zatrzyma przy sobie Marcina tym wyznaniem! Nie odda go Kamie - ZDJĘCIA

W 1822 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) przywiąże do siebie Marcina (Mikołaj Roznerski) coraz bardziej! Nie wyjawi kochankowi, że już wiem, kim jest, nie zgłosi też na policji, że od kilku miesięcy trzyma u siebie w domu zaginionego Chodakowskiego, który stracił pamięć. Z wyjątkową przebiegłością lekarka w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie wmawiała Marcinowi, że są dla siebie stworzeni, że nie wyobraża sobie bez niego życia. Coraz bardziej zakochany Marcin także nie będzie chciał już żyć bez Martyny, która nie odda go Kamie (Michalina Sosna). Sprawdź, co będzie dalej i zobacz ZDJĘCIA.