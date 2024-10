M jak miłość, odcinek 1821: Adam Karski zakochany w Natalce? Zaprosi ją na randkę

W 1821. odcinku serialu „M jak miłość” Natalka wyzna Adamowi, że zależy jej na Bartku

W 1821. odcinku serialu „M jak miłość” Adam, szef Natalki i kuzyn Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), zacznie adorować Mostowiakównę – komplementować jej córkę Hanię (Wiktoria Basik), dopytywać o samopoczucie i zachęcać do zwierzeń. W końcu otwarcie zapyta ją o to, co czuje do byłego męża siostry:

- Ty i Bartek... Chyba bardzo go lubisz?

- Tak, jest moją rodziną. Jest jak brat czy kuzyn. Znam go od zawsze i nigdy mi nie będzie obojętny - powie Natalka.

- Jasne. A jak jest naprawdę? - Adam będzie drążył.

- A tak naprawdę... to mi na nim zależy. Ale wiem, że nigdy nic z tego nie będzie – rozwieje wszystkie jego wątpliwości Mostowiakówna.

W 1821. odcinku serialu „M jak miłość” Natalka zgodzi się na randkę z Adamem

W 1821. odcinku serialu „M jak miłość” Adam poradzi Natalce, żeby zerwała z przeszłością:

- Więc może powinnaś zamknąć te drzwi na głucho i ruszyć dalej?

- Może rzeczywiście tak zrobię. Kiedyś… - odpowie policjantka.

- (...) A może to właśnie jest dobry moment?

- Na co?

- Na to, żeby zamknąć za sobą drzwi i może wybrać się na randkę? Ze mną. Wiesz, to stara, sprawdzona metoda – klin klinem - wyjaśni Karski.

- Przekonałeś mnie. Zgoda! - Natalka podejmie przełomową decyzję.

Natalka i Adam razem w nowym sezonie „M jak miłość”?

Natalka wychowywała się w domu dziecka w Józefowie, skąd została adoptowana przez Hankę (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski) Mostowiaków. W ośrodku opieki wychował się również Adam. Natalka o tym wie, ale komendant komisariatu nie chce, żeby ktoś inny z jego podwładnych się o tym dowiedział. Spędził w domu dziecka dwa lata po tym, jak stracił oboje rodziców, a rodzina go nie przygarnęła – to jego wstydliwa tajemnica. Czy ze względu na podobne dzieciństwo Natalka i Adam pasują do siebie…? Przekonamy się już wkrótce!

„M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

