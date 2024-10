M jak miłość, odcinek 1820: Wyjątkowa randka Budzyńskich w siedlisku. Andrzej przygotuje dla Magdy niespodziankę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" Andrzej z Magdą będą mieli niemałe zamieszanie z letnikami. Budzyńskim dość trudno będzie ogarnąć gości i porządek, do tego Viola (Magdalena Waligórska) nie odezwie się co do pracy. W końcu Andrzej zaproponuje żonie wyjazd. Powie o pomyśle wyjazdu w tropiki, by spędzili razem trochę czasu gdzieś z daleka od obowiązków. Początkowo żona wręcz go wyśmieje.

Na szczęście w 1820 odcinku "M jak miłość" Viola i Werner (Jacek Kopczyński) pojawią się w siedlisku, a kobieta zacznie wdrażać się w obowiązki. Z tego wyjdzie niezłe zamieszanie...

Andrzej przygotuje dla Magdy randkę niespodziankę

Budzyński zorganizuje randkę nad wodą w siedlisku. Postawi stolik i krzesełka, zrobi małą dekorację i przyszykuje wino. W ten sposób wynagrodzi żonie trud wkładany w pracę przy letnikach. Na wakacje w tropikach jednak się nie zdecydują, ale Magda będzie zachwycona.

- Masz rację. Niech się chowają te wszystkie egzotyki, plaże, palmy. Tu jest najcudowniej na świecie - Magda rozpłynie się nad pięknem siedliska. - Jakaś muzyka by się przydała - westchnie. - Oj, kochanie... - powie Andrzej, wyciągnie telefon, puści spokojną melodię i zaprosi żonę do tańca. - Aaaa, przegrałeś zakład, nie chciałam ci przypominać, ale w takiej sytuacji... Przegrałeś zakład, więc teraz będziesz musiał zrobić wszystko, cokolwiek sobie tylko nie wymarzę - Magda przypomni, że zwyciężyła i czeka ją nagroda. - No dobrze, wezmę to po męsku na klatę. Jakie jest twoje najskrytsze marzenie? - zapyta pewny siebie prawnik. - Żeby było jak jest i żeby tak już było zawsze - wyzna romantycznie Magda i widać będzie, że faktycznie nic większego do szczęścia nie jest jej potrzebne. Wspólne chwile z mężem w siedlisku wystarczą.