M jak miłość, odcinek 1820: Tak narodzi się uczucie Julii i Dimy. Zdobędzie ojca Nadii w jeden sposób? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" Julia z Dimą spotkają się po raz pierwszy. Dotąd Malicką łączono bardziej z prawnikiem Markiem Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević), któremu Julia i Andrzej (Krystian Wieczorek) tak wiele pomogli. To dzięki nim nie trafił za kraty i w pewnym momencie wydawało się, że może zrodzi się uczucie między nim a Julią. Wiadomo już, że to Dima zrobi duże wrażenie na Malickiej.

Jak informowaliśmy, do pierwszego spotkania prawniczki z ojcem Nadii dojdzie w 1820 odcinku "M jak miłość". Właściwe przez przypadek, bo Julia stanie na drodze, gdzie Nadia z Dimą spróbują złapać samochód do Warszawy. Stamtąd mają zamiar jechać na Mazury.

Julia ujmie Dimę znajomością Mazur

W 1820 odcinku "M jak miłość" Dima z Nadią opowiedzą Julii o planach wyruszenia na Mazury. Okaże się, że Malicka bardzo dobrze zna tamtejszą okolicę. Urodziła się tam, więc może śmiało podpowiedzieć, co i gdzie się znajduje. Mało tego, prawniczka zgodzi się na podwiezienie Nadii z Dimą do Warszawy, więc Ukrainiec zyska okazję do dłuższej rozmowy z piękną blondynką.

Julia z Dimą to nowa para w "M jak miłość"?

W 1820 odcinku "M jak miłość" Julia z chęcią zawiezie Dimę i Nadię do stolicy. Tam staną na chwilę, by kobieta pokazała na mapie gdzie i co zwiedzić. Da cenne wskazówki ojcu dziewczynki, a rozmowa zdecydowanie będzie szła w dobrą stronę. Czy to oznacza, że Julia z Dimą stworzą dobraną parę w kolejnych odcinkach "M jak miłość"? Zdradzamy, że to na pewno nie jest jedyne spotkanie, które odbędą.