M jak miłość, odcinek 1819: Martyna zmusi Marcina, by z nią został! Po odkryciu kim jest znów zacznie pić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" pozna tożsamość Marcina! On sam wciąż nie będzie chciał dowiedzieć się kim jest, ale Wysocka postanowi działać na własną rękę. Lęk przed tym, że Marcin odzyska pamięć, przypomni sobie dawne życie i będzie chciał ją zostawić stanie się dla Wysockiej nie do zniesienia. Zwłaszcza teraz, gdy ich miłość rozkwitnie!

Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" znajdzie Marcina na portalu osób zaginionych

Zdesperowana lekarka w 1819 odcinku "M jak miłość" wymknie się ze swojego domu w Kampinosie w środku nocy, pojedzie do najbliższego baru i tam sprawdzi w telefonie portal osób zaginionych "Poszukiwani". Bez większego trudu znajdzie tam Marcina, odkryje, że to detektyw, który zaginął trzy miesiące temu, że czeka na niego rodzina - dzieci i ukochana Kama (Michalina Sosna). Zauważy też poruszające nagranie Kamy z apelem do każdego, kto widział Marcina, kto wie, gdzie on jest o udzielenie informacji, pomoc w poszukiwaniach.

Marcin w 1819 odcinku "M jak miłość" wyzna Martynie, że się w niej zakochał

Apel Kamy w 1819 odcinku "M jak miłość" tak wstrząśnie Martyną, że w drodze powrotnej do domu zaopatrzy się w kolejną butelkę z alkoholem. Kiedy rankiem zjawi się w domu okłamie Marcina, że pojechała tylko do piekarni po świeże pieczywo. Cały czas będzie się biła z myślami, czy powiedzieć Marcinowi kim jest.

Zrezygnuje jednak z tego zamiaru, bo w 1819 odcinku "M jak miłość" Chodakowski wyzna, że jest w niej zakochany, że świata poza nią nie widzi. Mimo że przypomni sobie Kamę, ich piękną miłość.

Uzależniona od alkoholu Martyna nie pozwoli Marcinowi odejść

Z każdą chwilą Martyna w 1819 odcinku "M jak miłość" będzie wpadała w coraz większą rozpacz. Świadomość tego, że Marcin ją zostawi, że wróci do Kamy, kiedy dowie się kim jest, nie da jej spokoju. Znajdzie w kieszeni bluzy butelkę wódki i znów zapragnie się napić. W ostatniej chwili się jednak powstrzyma. Zaleje się jednak łzami przy Marcinie, błagając, aby jej nie zostawiał.

- Muszę się o czymś powiedzieć... Pomóż mi, bo nie mam siły dłużej z tym walczyć... Musisz tu zostać! Ja po prostu bez ciebie sobie nie poradzę...

- Jestem przecież... - zapewni Marcin.