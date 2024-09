M jak miłość, odcinek 1819: Kama usłyszy druzgocące wieści o Marcinie! Jakub przekaże jej bolesną prawdę o jego losie!

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin zgłosi się do apteki po leki nasenne! Tylko jedna farmaceutka go zobaczy - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1817: Bartek będzie z umierającą Dorotą do samego końca! Dzięki niemu zgodzi się na leczenie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Kama w 1819 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Karskiego najgorsze wiadomości, jakie tylko mogłaby sobie wyobrazić. Jej ukochany Marcin nie żyje? Zdaniem policji, Chodakowski najprawdopodobniej nie wróci już do domu i należy wygasić jego poszukiwania. Brak jakichkolwiek tropów w śledztwie sprawi, że służby naturalnie zamkną sprawę Marcina, odbierając przy tym Kamie ostatnią nadzieję na jego powrót.

Jakub Karski z trudem przekaże Kamie tragiczne wieści. W 1819 odcinku "M jak miłość" Kama uzna, że nie ma dla kogo żyć? Jeśli zdaniem policji oraz samego Jakuba, Marcin nie żyje, w Kamie również umrze nadzieja na lepsze jutro. Wieści detektywa kompletnie ją dobiją i sprawią, że Kama przede wszystkim uwierzy w założenia służb.

Marcin nie żyje? Karski przekaże Kamie najgorsze wiadomości

W 1819 odcinku "M jak miłość" Karski spotka się z ukochaną Marcina i przekaże jej, że zarówno jemu jak i policji opadają już ręce w kwestii poszukiwań Chodakowskiego. Brak śladów, tropów ani informacji - to wszystko dopdrawdzi do najgorszych z możliwych podejrzeń, a mianowicie śmierci Marcina. Czy Chodakowski rzeczywiście przepadł jak kamień w wodę? Kiedy Kama i Karski dowiedzą się, że tak naprawdę Marcin jest cały i zdrowy i przebywa w domu uroczej lekarki, Martyny Wysockiej?

Możemy zdradzić, że poszukiwania Marcina potrwają jeszcze przez jakiś czas choć do jego odnalezienia będzie coraz bliżej. W 1819 odcinku "M jak miłość" Kama usłyszy z ust Karskiego, że najprawdopodobniej nie ma się co łudzić dalej i czekać na jego powrót, jednak tak naprawdę w każdym z nich będzie jeszcze tlić się resztka wiary.

Jakub Karski natknie się na Marcina w aptece?! Będzie tuż za nim!

Detektyw Karski w 1819 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Marcin był widziany w aptece, co sprawi, że Jakub niemalże natychmiast postanowi sprawdzić ten trop. Jak szybko się okaże to bardzo dobry kierunek, ponieważ Chodakowski rzeczywiście będzie znajdował się w tamtych okolicach. Ukochany Kamy wybierze się po leki dla Martyny, która choruje na nadciśnienie. Pech zechce, że Karski i Marcin nie spotkają się. Dosłownie miną się ze sobą, co sprawi, że trop w rzekomej aptece Jakub uzna za fałszywy.