M jak miłość, odcinek 1819: Ania nigdy nie odpuści sobie Marcina! Kama dowie się, że siostra wciąż go kocha - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1819 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1819 odcinku "M jak miłość" na jaw wyjdzie wielka tajemnica Ani. Siostra Kamy od dawna czuje coś więcej do Marcina, a co więcej, jej uczucia nigdy nie wygasły. Zakochana dziewczyna zdradzi swój sekret wujkowi Erwinowi (Andrzej Dopierała), którego poprosi o radę. Ania wprost przyzna, że Chodakowski zawsze będzie dla niej najważniejszy i nie wyobraża sobie, by mogła kogoś innego pokochać tak mocno jak jego. Jak szybko się okaże, ta trudna rozmowa zostanie podsłuchana przez Kamę!

Ania nigdy nie przestanie kochać Marcina! Kama w „M jak miłość” usłyszy trudną rozmowę

W 1819 odcinku "M jak miłość" relacje między siostrami zostaną wystawione na próbę, bo Kama nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy. Wyznanie Ani wpłynie na przyszłość nie tylko jej, ale i związku Marcina oraz Kamy? W rozmowie z wujkiem Ania wyzna, że nigdy nie była w stanie zapomnieć o Marcinie, mimo że wiedziała, że on nie odwzajemnia jej uczuć i kocha Kamę.

- Dzięki wujku, ale nie jestem głodna… - Rozumiem. - Nie sądzę wujku, nie sądzę, że rozumiesz… - Że kochasz o Marcina? - Skąd wiesz? - Dziecko, żyje na tym świecie już pare lat, nie najlepiej to wygląda. Mogłem ci teraz powiedzieć, że czas leczy rany, że całe życie przed tobą, ale to cię nie pocieszy. Nasze serca mają tą właściwość, że wiele wytrzymują. Jak ten zły czas minie, znajdziesz w swoim serduszku miejsce dla kogoś innego. - Jakoś nie mogę w to uwierzyć, Marcin zawsze będzie najważniejszy.

Ania będzie gotowa walczyć o Chodakowskiego, nawet jeśli oznacza to zniszczenie szczęścia Kamy?

Kama w 1819 odcinku „M jak miłość” zacznie się zastanawiać, czy jej relacja z Marcinem przetrwa te burzliwe czasy, gdy ten tylko się odnajdzie. Czy Ania nie będzie w stanie zrezygnować z miłości do Chodakowskiego i być może wykorzysta fakt, że ten stracił pamięć i nie wie obecnie kim jest Kama?

W 1819 odcinku "M jak miłość" Kama stanie w obliczu bolesnej prawdy. Usłyszy rozmowę Ani z Erwinem i zrozumie, że uczucia siostry do Marcina nigdy nie przeminęły. To wyznanie wstrząśnie Kamą do głębi! Jak sobie z tym poradzi? Czy Kama i Marcin przetrwają te trudne chwile? A może Ania dopnie swego i zdobędzie serce Chodakowskiego, o którym marzyła od lat? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!