M jak miłość, odcinek 1817: Kryzys Kiemliczów! Budzyńscy będą musieli interweniować - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" nad małżeństwem Kiemliczów zawisną ciemne chmury! Wszystko przez to, że Jagoda odkryje, że jej mąż niespodziewanie zaczął jej unikać, mimo iż na początku ciąży będzie chodził za nią jak cień. Zdradzamy, że Tadeusz i Józef (Stefan Friedmann) zaczną przesadnie dbać o ciężarną Kiemliczową, co powoli zacznie doprowadzać ją do szału. Tym bardziej, że we wszystko włączy się także jej ojciec Staszek (Sławomir Holland), przez co Jagoda o mały włos nie zwariuje. Ale na szczęście, będzie mogła ona liczyć na Krysię (Dorota Chotecka-Pazura) i Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Jednak już nie na swojego męża, który w 1817 odcinku "M jak miłość" nagle przepadnie jak kamień w wodę!

Tadeusz odsunie się od Jagody w 1817 odcinku "M jak miłość"!

W 1817 odcinku "M jak miłość" zachowanie Tadeusza mocno zszokuje Jagodę. I nic dziwnego, gdyż dopiero co nie będzie mogła się od niego opędzić, a teraz nagle przestanie się on wokół niej kręcić. Bardzo możliwe, iż będzie to spowodowane tym, iż Kiemliczowa przeciwstawi się swojemu mężowi i będzie dalej pracować w ogrodzie, nawet mimo swojego stanu. A to dlatego, że w 1817 odcinku "M jak miłość" małżonkowie w komplecie stawią się w siedlisku Budzyńskich, przez co świadkami całej sytuacji staną się nie tylko Magda (Anna Mucha) z Andrzejem (Krystian Wieczorek) i Nadią (Mira Fareniuk), ale także goszczący tam Julia (Marta Chodorowska) z Rotkiewiczem (Aleksandar Milicević)!

Budzyńscy uratują małżeństwo Kiemliczów w 1817 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1817 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej nie będą mogli przejść obojętnie wobec kryzysu w małżeństwie Jagody i Tadeusza i postanowią działać. Budzyńscy postanowią nieco odciążyć Kiemliczów i sami zabiorą się do pracy w swoim ogrodzie, w której pomoże im nie tylko Nadia, ale także i Malicka z Rotkiewiczem. Wówczas całą piątka będzie się naprawdę świetnie bawić, a skłóceni małżonkowie tym samym zyskają chwilę dla siebie na odpoczynek i szczerą rozmowę. Czy w 1817 odcinku "M jak miłość" dojdą do porozumienia i zdołają sobie wszystko wyjaśnić? Czy Magdzie i Andrzejowi uda się uratować ich małżeństwo? Wiele wskazuje na to, że tak, ale czy rzeczywiście tak będzie, to przekonamy się już niebawem!