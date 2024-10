M jak miłość, odcinek 1817: Bartek zaskoczy Dorotę niezwykłym prezentem! Dzięki temu wyzna mu, o czym marzy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1817: Ciąża Jagody wywoła coraz większą histerię Tadzika! Będzie chciała dokopać mężowi. Magda wkroczy do akcji - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek przypomni sobie o złotej rybce, która miała trafić do koleżanki Hani (Wiktoria Basik). Podarunek pozostał jednak w garażu Lisieckiego, dlatego też późnym wieczorem, gdy Dorota wyjawi mu, że chciała zaadoptować jakieś zwierzę, Lisieckiemu w sekundę przypomni się pozostawiona w garażu rybka. Ten gest nie będzie jednak zwyczajnym prezentem, a furtką do zwierzeń i kolejnego etapu ich związku. Teraz, kiedy Bartek będzie już wiedział o ciężkiej chorobie swojej ukochanej, nadzieje czas na kolejne zwierzenia.

- Najpierw rybka, a potem jakiś pies albo kot, zobaczymy. - Czary mary? Skąd ją masz? - Była w garażu. - Śliczna, wygląda na złotą. W takim razie mam do niej jedno życzenie. - Powiesz? - Nie mogę, bo się nie spełni...

Prezent od Bartka w 1817 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Dorota wyzna mu czego pragnie

Kiedy Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" dostanie od Bartka złotą rybkę, od razu poczuje, że to nie jest zwykły podarunek. Z uśmiechem na twarzy oznajmi Lisickiemu, że ma jedno, bardzo ważne życzenie. Jednak nie zdradzi go od razu. Wieczorem jednak milionerka zmieni zdanie i wyjawi mu swoje marzenie, które jak szybko się okaże będzie dotyczyło ich wspólnej przyszłości. Dorota zapragnie, by Bartek się z nią ożenił! Czy Lisiecki spełni jej życzenie i czy złota rybka naprawdę przyniesie im szczęście?

Bartek oświadczy się Dorocie w 1817 odcinku "M jak miłość"?

Czy Bartek w 1817 odcinku "M jak miłość" oświadczy się Dorocie? Możemy wam zdradzić już teraz, że Lisiecki nawet nie zdąży wykonać takiego ruchu, ponieważ Dorota go wyprzedzi. Wyjątkowy prezent, jaki Kawecka dostanie od ukochanego, sprawi, że ta postanowi wyznać mu swoje myśli odnośnie ich ślubu. Złożenie przysięgi małżeńskiej będzie dla Doroty fundamentalnie ważną sprawą, której nie będzie w stanie zagrozić nawet śmiertelna choroba.