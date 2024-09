M jak miłość, odcinek 1815: Martyna podejmie ważną decyzję. Zawalczy o swoje życie i powrót do zawodu lekarki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna całkowicie zmieni swoje życie?! W 1815 odcinku "M jak miłość" okaże się, że jedna wizyta może pomóc Wysockiej w wydostaniu się w marazmu, w który wpadła po śmierci męża. Nie jest tajemnicą, że kobieta nie radzi sobie ze smutkiem i poczuciem osamotnienia. Może właśnie dlatego dość dobrze dogaduje się z Chodakowskim (Mikołaj Roznerski)? On także nie ma pojęcia, co dalej robić ze swoim życiem. Kim właściwie jest i co czeka go w przyszłości?

Wizyta koleżanki Martyny w 1815 odcinku "M jak miłość" odmieni los Wysockiej?

Martyna ma poważne kłopoty z pracą, bo jej kariera lekarki wisi na włosku. To przez pociąg do alkoholu, który całkowicie przejął kontrolę nad jej życiem. Po śmierci męża kobieta tak się załamała, że nie ma siły walczyć o "lepsze jutro". Dopiero wizyta koleżanki ze szpitala może coś zmienić...

Tajemnicza Agata odwiedzi Martyną w 1815 odcinku "M jak miłość" i uświadomi jej, że jeszcze nie jest za późno. Przecież toczy się postępowanie w sprawie pracy Wysockiej pod wpływem alkoholu. To poważny błąd, ale może istnieją sposoby, by jakoś złagodzić wymiar kary? Martyna musiałaby wreszcie odebrać telefony od adwokata, przyjrzeć się problemowi z bliska i przede wszystkim - skończyć z alkoholem.

Nieoczekiwany zwrot akcji w życiu Martyny

Czy wizyta koleżanki popchnie Martynę do radykalnych zmian? Na pewno sporo się zadzieje, bo już w 1815 odcinku "M jak miłość" lekarka i Chodakowski bardzo się do siebie zbliżą. I nie chodzi o przyjaźń, a intymną relację oraz wybuch namiętności. Jak informowaliśmy, Wysocka z Marcinem wylądują w łóżku...

To na pewno duża zmiana w życiu Martyny, bo przecież po tak intymnych chwilach jej relacja z Chodakowskim na pewno nie będzie już taka sama. Pytanie tylko, w którą stronę skręci życie lekarki? Weźmie się w garść, poszuka pomocy i uratuje karierę? Na odpowiedzi trzeba jeszcze zaczekać.