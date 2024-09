M jak miłość, odcinek 1814: Magda straciła syna, ale zaopiekuje się osierconym chłopcem z Grabiny! Andrzej będzie przeciwny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1814 odcinku "M jak miłość" nie odmówi pomocy nastoletniemu Kacprowi, który niespodziewanie zjawi się w siedlisku Budzyńskich w Grabinie i zwróci się do niej o wsparcie.

Kim jest Kacper z "M jak miłość", nowy bohater w życiu Magdy?

Wizyta Kacpra, mieszkańca Grabiny, który stracił rodziców w wypadku i razem ze swoimi siostrami trafił pod opiekę zastępczą, ma związek z fundacją Magdy! To policjantka Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka) powiedziała Budzyńskiej o trudnej sytuacji Kacpra i jego sióstr, o tym, że chłopak po ukończeniu 18 lat chce wystąpić w sądzie o prawo do opieki nad nimi! Ale póki rodzeństwu został wyznaczony opiekun. I to z nim Kacper wejdzie w konflikt.

Kacper jak drugi syn Magdy w "M jak miłość"

Osierocony dzieciak w 1814 odcinku "M jak miłość" poruszy serce Magdy do tego stopnia, że postanowi mu pomóc. Bez względu na protesty Andrzeja. Czy dostrzeże w Kacprze swojego syna Maćka, które adoptowała gdy jego ojciec nagle zmarł? Niezupełnie, ale losy Kacpra i jego sióstr wpłyną na życie Magdy i Budzyńskiego.

Andrzej w 1814 odcinku "M jak miłość" będzie przeciwny fundacji Magdy?

Andrzejowi w 1814 odcinku "M jak miłość" nie spodoba się, że Magda tak mocno się angażuje w sprawę Kacpra. Wytknie żonie, że jej praca w fundacji wcale na tym nie polega. - Rozumiem, że odwieziesz Kacpra, a potem masz jeszcze jakieś plany?

- Myślałam, że może chwilę pogadam z tym opiekunem. Może pomogę im dojść do jakiegoś porozumienia... A co?

- "Andrzej, ja się nie będę angażować, słuchaj ja to będę załatwiać na chłodno, racjonalnie" - Budzyński przypomni Magdzie, co mu obiecała.

- Dobrze, a co mam zrobić? Miałam zostawić chłopaka na środku? Ledwo przekonałam go do tego, żeby wrócił do domu... Pogadam, zobaczymy...

- Chcesz, żebym z tobą pojechał?

- Nie, zostań z Nadią, przygotuj jej naleśniki... Załatwię to na chłodno i racjonalnie.

Magda w 1814 odcinku "M jak miłość" zaopiekuje się Kacprem, sierotą z Grabiny

Po spotkaniu z Kacprem i jego opiekunem w 1814 odcinku "M jak miłość" Magda powie Andrzejowi, że przed nią jeszcze długa droga, by chłopak z Grabiny mógł zacząć nowe życie po śmierci rodziców. Zwłaszcza, że chodzi także o wychowanie jego sióstr i majątek po zmarłych rodzicach. - Wygląda na to, że Kacper i pan Bogumił potrzebowali po prostu mediatora.

- No to super, to sprawa załatwiona? - zapyta Budzyński, licząc na to, że Magda odpuści.

- Niezupełnie, bo jest jeszcze kwestia sprawy spadkowej, zresztą Kacper chce przejąć prawną opiekę nad swoimi siostrami. Jest w tym kompletnie zagubiony, trzeba będzie mu pomóc...

- I ty się tym wszystkim zajmiesz?

- A kto? Takie były założenia, prawda... Po to powstała nasza fundacja,żeby pomagać w takich sytuacjach, żeby przeprowadzać przez te administracyjno-prawne zawiłości. Jak trzeba będzie, to będę go reprezentować w sądzie... Albo nie wiem, jak trzeba będzie wystąpi się również o opiekę

- Ja nie chcę się czepiać, ale fundacja będzie się rozrastać, będzie coraz więcej podopiecznych, będziesz się opiekowała wszystkimi? - Andrzej w 1814 odcinku "M jak miłość" zacznie się bać jak historia Kacpra wpłynie na Magdę i jakie może to wywołać konsekwencje dla ich rodziny.