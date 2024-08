M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1813: Problemy Basi z tajemniczym nauczycielem. To on doprowadzi do upadku Rogowskiej? - ZDJĘCIA

Basia (Karina Woźniak) w 1813 odcinku "M jak miłość" da prawdziwy popis. Problemy Rogowskich z córką zaognią się na całego, a to dopiero początek. Jednym z głównych problemów Basi będzie oczywiście szkoła. Kilka jedynek, nieobecności, wagary i lekceważące podejście odbiją się na reputacji córki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Mało tego, w 1813 odcinku "M jak miłość" widzowie poznają tajemniczego nauczyciela (Michał Lewandowski) nastolatki, który może nieźle namieszać... Zobacz ZDJĘCIA.