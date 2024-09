M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1813: Natalka nie dopuści do przeprowadzki Bartka do Doroty?! Jeden telefon wystarczy - ZDJĘCIA

Natalka (Dominika Suchecka) przerwie wyprowadzkę Bartka (Arkadiusz Smoleński) do Doroty (Iwona Rejzner) w 1813 odcinku "M jak miłość"?! Jeden telefon od wystraszonej, niepewnej Natalki starczy, by Lisiecki dosłownie rzucił wszystko i poleciał pomóc. Nie jest tajemnicą, że siostra Uli (Iga Krefft) i jej były mąż są mocno zaprzyjaźnieni. W pewnych chwilach mogło się nawet wydawać, że czują coś więcej... Na szczęście Bartek układa sobie życie z Dorotą, a Natalka szuka własnej ścieżki. To jednak nie koniec zwrotów akcji u tej trójki.