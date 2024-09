M jak miłość, odcinek 1813: Barbara pobłogosławi związek Bartka i Doroty. Zapomni o wnuczce Uli? - ZDJĘCIA

- Chciałbym, żebyś wiedziała ode mnie... Jestem z kimś, na kim bardzo mi zależy - wyzna Bartek Barbarze w 1813 odcinku "M jak miłość".

- I kogo... kochasz? Tak? - dopyta spokojna Mostowiakowa.

- Nawet nie wiesz, jak cholernie się bałem, kiedy dotarło do mnie, co czuję do Doroty. Myślałem, że porywam się z motyką na słońce, że to się nie uda - zacznie tłumaczyć Lisiecki.

- Liczy się tylko jedno. Czy jesteś z nią szczęśliwy? - zapyta wprost seniorka.

- Bardzo. I dlatego chcę zacząć nowy etap, chcę z nią na stałe zamieszkać. Chcę, żebyśmy byli razem. Tak po prostu, każdego dnia.

- Będę za was trzymać kciuki! Nikt bardziej niż ty zasługuje na szczęśliwy związek - Barbara da jasno do zrozumienia, że popiera wybory byłego męża Uli. Wcale nie wspomni o wnuczce.