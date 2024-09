M jak miłość, odcinek 1812: Pijana Martyna zrzuci Marcina z drabiny! Zrobi się agresywna - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1812 odcinku "M jak miłość", Martyna po raz kolejny sięgnie po alkohol, co stanie się dla niej jedynym sposobem na radzenie sobie z trudną sytuacją życiową. Martyna zmaga się z bólem po stracie męża, co nieustannie będzie pogłębiać jej nałóg. W odcinku zobaczymy, jak po trudnej rozmowie z biegłym sądowym, Martyna postanowi zagłuszyć swoje emocje alkoholem, co ostatecznie doprowadzi do niebezpiecznego incydentu​!

Po wypiciu sporej ilości alkoholu, lekarka w 1812 odcinku "M jak miłość" zacznie zachowywać się nieprzewidywalnie i agresywnie. Wcześniej, Marcin, zmagający się z amnezją, postanowi pomóc jej w naprawie przeciekającego dachu. Chodakowski, mimo że nie pamięta swojego dawnego życia, postara się odnaleźć spokój i równowagę, wykonując proste prace w leśniczówce, gdzie mieszka z Martyną. Niestety, jego pomoc stanie się przyczyną niebezpiecznej sytuacji, której nikt się nie spodziewa...

- Co ty robisz? Odbiło ci? Ty jesteś pijana! Wiem, że mówiłaś żebym się nie wtrącał, ale ja słyszałem tę rozmowę. - O! Podsłuchiwałeś? Nie ładnie. - Po prostu uważam tak samo jak, nie warto palić mostów. - Może, ale nie będę przed nikim wywlekać moich osobistych spraw. Za błędy się płaci. Takie jest życie.

Pijana Martyna zaatakuje Marcina!

Podczas naprawy dachu, Marcin znajdzie się na drabinie, próbując załatać przeciek. W tym czasie Martyna, będąca pod wpływem alkoholu, podejdzie do niego w 1812 odcinku "M jak miłość" i zacznie się zachowywać agresywnie. Zamiast podziękować za pomoc, zacznie wykrzykiwać w jego stronę niekontrolowane słowa i, w przypływie złości, zacznie kopać w drabinę, na której stoi Marcin! To lekkomyślne zachowanie doprowadzi do upadku Chodakowskiego z dużej wysokości? Widzowie "M jak miłość" będą musieli przygotować się na wyjątkowo emocjonujące sceny pełne napięcia.

Martyna, pogrążona w alkoholu, nie będzie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Jej uzależnienie doprowadzi do nieodwracalnych skutków, które mogą ponownie zaważyć na życiu Marcina. To kolejny dowód na to, jak destrukcyjny wpływ ma na nią nałóg, z którym nie będzie w stanie sobie poradzić​.

Martyna wyzna prawdę o swojej przeszłości

W 1812 odcinku "M jak miłość" dowiemy się również więcej o przeszłości Martyny. Pod wpływem emocji i alkoholu, kobieta wyzna Marcinowi, że sięgnęła po alkohol po stracie swojego męża, Jerzego, który zginął w wypadku w górach. Trauma po jego śmierci, z którą nie potrafiła sobie poradzić, stała się przyczyną jej nałogu. To wyznanie może stanowić punkt zwrotny w relacji między Martyną a Marcinem, który postara się zrozumieć przyczyny jej problemów​.