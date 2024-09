M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1811: Andrzej zobaczy czułości Magdy z Dimą! Przestanie nad sobą panować - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1811 odcinku "M jak miłość" Dima (Michaił Pszeniczny) znów będzie z Nadią (Mira Fareniuk) w siedlisku, walcząc z miłością do Magdy (Anna Mucha)! Niestety to zakazane uczucie mocno wpłynie na relacje Dimy z Magdą i Andrzejem (Krystian Wieczorek). Cierpliwość Budzyńskiego do Ukraińca wyczerpie się, gdy zobaczy, że ojciec Nadii (Mira Fareniuk) czule dotyka jego żonę. Między Andrzejem i Dimą w 1811 odcinku "M jak miłość" wywiąże się bójka o Magdę, którą poprzedzą mocne słowa. Zobacz ZDJĘCIA i ZWIASTUN tych scen.