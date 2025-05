M jak miłość

M jak miłość. Nowa twarz Lenki Zduńskiej! Tak się zmieni córka Kingi i Piotrka - ZDJĘCIA

Lenka Zduńska z "M jak miłość", którą gra 16-letnia Olga Cybińska, zmieni się nie do poznania w nadchodzącym sezonie. Czyżby szykowała się kolejna zmiana aktorki, która występuje w roli córki Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek)? To już pewne, że Lenka przejdzie jednak ogromną metamorfozę, dalej będzie pod wpływem fałszywej przyjaciółki Sary (Nadia Smyczek) i to przez nią zmieni wygląd. Zobacz ZDJĘCIA z planu nowych odcinków "M jak miłość" jak teraz będzie wyglądała Lenka!