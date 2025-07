M jak miłość. Nikt nie chce oglądać Natalki i Hani. To dla nich jedyna szansa, żeby nie odeszły z serialu

Czemu Natalka i Hania tak działają na nerwy widzom "M jak miłość"?

Natalka i Hania pojawiły się w "M jak miłość" w marcu 2024 roku, a ich powrót do Grabiny, do rodzinnego domu Mostowiaków, po długoletnim pobycie w Australii nie zapowiadał wcale tego, jak zostaną odebrane i ocenione przez fanów serialu. Każdy ma prawo do własnego zdania, to normalne, że jedne bohaterki są bardziej lubiane, a inne nie.

Ale niemal od samego początku Natalia i jej 10-letnia córka wzbudzały falę negatywnych komentarzy widzów "M jak miłość". Nie chodzi oczywiście o to, jak są odbierane grające te postaci aktorki, czyli Dominika Suchecka i Wiktoria Basi, lecz o to, jak scenarzyści pokierowali ich wątkiem. Nie dość, że Natalka zakochała się w Bartku, gdy mąż jej siostry Uli (Iga Krefft) związał się z Dorotą Kawecką, to jeszcze Hania wymarzyła sobie, że wujek zostanie jej nowym tatą, że połączy samotną mamę z Lisieckim. I robiła wszystko, by żonaty Bartek był z Natalią!

Cały poprzedni sezon "M jak miłość" Natalka i Hania kręciły się koło Bartka, wykorzystując to, że chora na raka Dorota uciekła od niego w dniu ślubu, że przez wiele miesięcy nie dawała żadnego znaku życia. Warto przypomnieć, że to przez Hanię Dorota myślała, że Bartek jest z Natalią, że planuje z nią ślub. Ukrywała się przed mężem, a kiedy zobaczyła w jego ramionach "przyjaciółkę" utwierdziła się w przekonaniu, że są razem.

W dniu powrotu Doroty i Bartka do Grabiny, tuż przed finałem sezonu w 1870 odcinku "M jak miłość", żona zapytała Lisieckiego o Natalkę, czy nie wchodzi w coś, co ich łączy, bo doskonale widzi, że jest dla niej i jej córki bardzo ważny. Bartek zapewnił jednak Dorotę, że "dziewczyny garną się do niego, a on do nich".

- Jesteśmy blisko, bo to moja rodzina. I gdybym mógł to nieba bym im przychylił. Ale to ty jesteś, byłaś i będziesz miłością mojego życia... - wyznał wtedy Bartek.

To dlatego Natalka i Hania zostaną w "M jak miłość" i nie ma mowy o ich odejściu z serialu

Produkcja "M jak miłość" doskonale zdaje sobie sprawę, że Natalka i Hania podpały fanom serialu, dlatego w odcinkach po wakacjach chcą "ocieplić" wizerunek tych bohaterek, odsuwając je od Bartka. Nie jest już żadną tajemnicą, że ważne miejsce w ich życiu zajmie Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), że komendant policji znajdzie sposób, żeby Natalka się odkochała, zapomniała o niemożliwej miłości do Bartka. Tak się rozpocznie romans pary policjantów...

Dominika Suchecka i Wiktoria Basik zostaną w obsadzie "M jak miłość", a scenarzyści zadbali o to, żeby już tak nie wkurzały widzów.