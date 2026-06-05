M jak miłość. Niewierny Artur nie odczepi się od Marysi, kiedy w jej życiu pojawi się dużo młodszy Jerzy! Będzie walczył o żonę w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-05 9:25

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach niewierny Artur (Robert Moskwa) nie odpuści Marysi (Małgorzata Pieńkowska), gdy po jego zdradzie u boku żony znów pojawi się inny mężczyzna! Rogowski zachowa się dokładnie tak samo, jak wcześniej, gdy po jego romansie z Teresą (Dominika Łakomska), obok Rogowskiej zakręcił się Robert Bilski (Zbigniew Stryj). W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej historia znów zatoczy koło, bo Marysia długo nie zostanie sama po kolejnej niewierności zdradzieckiego Artura. Tyle tylko, że zazdrosny Rogowski znów wejdzie między nią, a młodszego Jerzego (Marcin Kwaśny)! Z jakim skutkiem tym razem? Sprawdź, co już wiemy i zobacz ZDJĘCIA!

Jerzy Wielicki pojawi się w życiu Marysi po kolejnej zdradzie Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Tak jak informowaliśmy jako pierwsi pewnym jest, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w życiu Marysi pojawi się nowy mężczyzna - Jerzy Wielicki, w którego wcieli się dobrze znany widzom Marcin Kwaśny. To będzie spektakularny powrót aktora do kultowego serialu TVP2, w którym już miał okazję zagrać, ale jedyne epizodyczną rolę studenta, a teraz zagości na dłużej! Zwłaszcza, że pojawi się w nie byle jakim wątku!

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Jerzy zawita do życia Marysi tuż po kolejnej zdradzie Artura i wplątaniu się przez niego w kolejny romans, tym razem z młodszą Joanną (Dominika Sakowicz). Zakochany Rogowski znów wybierze kochankę i kolejny raz porzuci dla niej nie tylko żonę, ale i swoją rodzinę, która nie da rady go zatrzymać. Ale internista wcale nie zniknie z ich życia na dobre! A wręcz przeciwnie, bo wróci do niego bardzo szybko, gdy w życiu jego żony także pojawi się młodszy mężczyzna!

Zazdrosny Rogowski znów nie odpuści żonie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Marcin Kwaśny pochwalił się na swoim Facebooku kolejnymi wspólnymi zdjęciami z Małgorzatą Pieńkowską z planu do nowego sezonu "M jak miłość". A tym samym uchylił kolejny rąbek tajemnicy, gdyż zdradził nie tylko, jak będzie nazywał się jego bohater, ale także, co i gdzie będą robić z Marysią!

A to jest nie bez znaczenia, bo dokładnie w tym samym miejscu i czasie swoje wideo z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej na swojej relacji na Instagramie udostępnił także i Robert Moskwa! A to wskazuje na jedno, że Artur nie zniknie z życia Marysi, gdy znów w jej życiu pojawi się inny mężczyzna! I nie będzie to pierwszy raz!

Kogo wybierze Rogowska w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Przypomnijmy, że we wcześniejszych odcinkach "M jak miłość" zdradziecki i niewierny Artur także postanowił wrócić do żony, gdy w jej życiu pojawił się Robert Bilski. To właśnie wtedy Rogowski zrozumiał, że tak naprawdę kocha Marysię, a nie Teresę, dla której zostawił żonę, córkę i rodzinę. Wówczas internista postanowił zakończyć swój romans i znów zawalczyć o Rogowską, co finalnie w końcu mu się udało.

Czy w przypadku Jerzego Wielickiego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej historia się powtórzy? Czy Marysia da kolejną szansę swojemu niewiernemu i zdradzieckiemu mężowi? A może wytrwa w swoim postanowieniu, że kolejnego skoku w bok już mu nie wybaczy i na dobre zwiąże się z nowym mężczyzną? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

M jak miłość. Niewierny Artur nie odczepi się od Marysi, kiedy w jej życiu pojawi się dużo młodszy Jerzy! Znów zawalczy o zdradzoną żonę w nowym sezonie? - ZDJĘCIA
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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

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