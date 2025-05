M jak miłość

M jak miłość. Nie tak Mariusz wyobrażał sobie beztroski związek z Kasią. Wcale nie chciał z nią dziecka? - WIDEO, ZDJĘCIA

Finał sezonu "M jak miłość" będzie trzymał w napięciu aż do ostatniej minuty 1871 odcinka! Do samego końca Kasia (Paulina Lasota) nie będzie wiedziała, czy jej kłamstwo z wynikami badań DNA się nie wyda i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) uwierzy,że to on, a nie Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej dziecka. Nie będzie miała też pewności czy kochanek ucieszy się z ciąży i dziecka... Od samego początku związku Kasia i Mariusz byli nastawieni na zabawę, beztroską przyszłość bez zobowiązań. Czy oszukany Mariusz będzie chciał założyć z Kasią rodzinę? I co będzie dalej w nowym sezonie "M jak miłość"? Sprawdź, co już wiadomo.