M jak miłość. Natalka zrobi dla Pawła wszystko w obliczu tragedii! Najpierw Bartek, a teraz kuzyn - ZDJĘCIA

Paweł pobije niebezpiecznego Dominika w „M jak miłość” po wakacjach

Dramatyczne wypadki potoczą się bardzo szybko w serialu „M jak miłość” po wakacjach. Działania rozpuszczonego przez bogatych rodziców Dominika, pirata szalejącego po Grabinie na quadzie, będą miały dramatyczne konsekwencje.

Niestety, największe dla niewinnej Franki (Dominika Kachlik). To ona odniesie największe obrażenia w wyniku wypadku samochodowego. Prawdopodobnie – choć dokładnie przekonamy się o tym dopiero we wrześniu – przyłoży do niego rękę Walat. Między nim a Pawłem dojdzie do gwałtownej sprzeczki i to Dominik bardziej w niej ucierpi.

Natalka poświęciła się dla Bartka w serialu „M jak miłość”

Natalka z "M jak miłość" udowodniła, jak wiele znaczy dla niej Bartek. Kiedy trafił za kratki na posterunku w Lipnicy, zrobiła dla ukochanego szwagra wszystko, co mogła. Rozumiała, dlaczego wdał się w bójkę w barze, widziała, że nie radził sobie z bólem i rozpaczą po ucieczce Doroty (Iwona Rejzner). Obiecała Adamowi (Patryk Szwichtenberg), że będzie go pilnować, a on zgodził się nie wnieść oficjalnej skargi, jeżeli Natalka przyjdzie do niego wieczorem do domu… Chciał wtedy sprawdzić, jak bardzo jego podwładna jest przywiązana do Lisieckiego.

Natalka pomoże Pawłowi w nowym sezonie „M jak miłość”?

We wrześniowym odcinku „M jak miłość” Natalka prawdopodobnie przestanie, raz na zawsze, myśleć o Bartku. Powrót Doroty z leczenia w Bostonie rozpocznie nowy etap w życiu pary, która nie miała jeszcze szansy nawet zacząć się cieszyć swoim małżeństwem. Policjanci z posterunku w Lipnicy będą wreszcie musieli zająć się Dominikiem i jego bandą zagrażającą bezpieczeństwu mieszkańców Grabiny.

Na komisariat trafi nawet Paweł po tym, jak dotkliwie pobije Walata. Wymierzy mu sprawiedliwość za spowodowanie wypadku, czy to owo pobicie doprowadzi do zemsty Dominika i kraksy w jej rezultacie?

Tego dowiemy się w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach. Natalka będzie obecna podczas pobytu Zduńskiego w komisariacie. Znając ją, będzie się starała pomóc Pawłowi, który znowu wpadnie w kłopoty. Czy uda się jej wybronić go przed zarzutami o napaść i uszkodzenie ciała? Dowiemy się w "M jak miłość" od września!