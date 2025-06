M jak miłość. Natalka i Adam Karski będą razem? Nie tylko Hania ucieszy się z tego związku - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kasia z miłości do Mariusza nie przestanie kłamać! Z kim prywatnie jest Paulina Lasota? - ZDJĘCIA

W tym roku wakacyjna przerwa w nadawaniu "M jak miłość" potrwa wyjątkowo długo. Wiadomo jednak, że hitowy serial TVP wróci do Dwójki wraz z premierą jesiennej ramówki. A dzięki ujęciom zza kulis nowego sezonu możemy już przewidywać, jak potoczą się wątki tych bohaterów, których losy pozostały w zawieszeniu w ostatnim odcinku.

Czy Natalka i Adam Karski w "M jak miłość" będą razem? To jedno z tych pytań, które pozostało bez odpowiedzi w finale sezonu w maju. Stało się jasne, że nieszczęśliwe zakochana, samotna Natalia nie ma na co liczyć u Bartka, bo Dorota (Iwona Rejzner) wróciła i teraz chce się skupić tylko na odzyskanej żonie.

Nie tylko Natalka, ale i jej córka Hania (Wiktoria Basik) od tej chwili w "M jak miłość" zeszły na dalszy plan w życiu Bartka. I właśnie wtedy Adam zaoferował policjantce, że chętnie zajmie się jej córką. Nie zważając na to, że jako komendant policji w Lipnicy za bardzo spoufala się z podwładną. Tym samym Karski przejął rolę Bartka.

To była delikatna sugestia, że na tym nie koniec, że Adam nie podda się w walce o serce Natalki. Wciąż będzie w niej zakochany i nie odpuści.

Tak rozwinie się wątek Natalki i Adama Karskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

Następny sezon "M jak miłość" przyniesie jeszcze większe zbliżenie Natalki do Adama, który będzie konsekwentnie udowadniał jej, że jest nie tylko świetnym, wyrozumiałym szefem, ale idealnie nadaje się na partnera i ojca dla Hani. Przed policjantami nie tylko wiele okazji do lepszego poznania w życiu prywatnym, ale także nowe śledztwa. Bo Lipnica i sąsiednia Grabina nie są już spokojnymi wsiami, gdzie wszyscy czyli się bezpiecznie, więc stróże prawa będą mieli sporo do zrobienia.

Z ostatnich wspólnych zdjęć Natalki, Adama i Hani z planu "M jak miłość" bije radość. Widać, że 10-letnia córka będzie zachwycona nie tylko tym, że Karski jest blisko samotnej Natalii, ale także, że poświęca jej swój czas.

Ze związku Natalki i Adama w kolejnych odcinkach "M jak miłość" od września ucieszy się nie tylko Hania. Także Bartek odetchnie z ulgą, że przyjaciółka, a zarazem była szwagierka, która nadal jest jego rodziną, ma kogoś bliskiego. Poza tym Dorota nie będzie musiała się martwić, że Bartek zbyt wiele uwagi poświęca Natalii i Hani, a ona wkroczyła w coś, co nadal jest dla niego bardzo ważne.

Kiedy "M jak miłość" wróci na antenę TVP po wakacjach?

Data premiery nowego sezonu "M jak miłość" nie została jeszcze ogłoszona. Wszystko zależy, kiedy ruszy jesienna ramówka TVP. Jeśli emisja rozpocznie się tak, jak w latach ubiegłych, to na początku września, w pierwszy poniedziałek, 1.09.2025, widzowie dla przypomnienia zobaczą ostatnie odcinku poprzedniego sezonu.

