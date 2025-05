M jak miłość

M jak miłość. Adam nie zniknie z życia Natalki w nowym sezonie! W tym na dobre zastąpi jej Bartka - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Adam (Patryk Szwichtenberg) wciąż będzie obecny w życiu Natalki (Dominika Suchecka) i to nie tylko w pracy, ale i życiu prywatnym! A to dlatego, że na dobre zastąpi u boku jej i Hani (Wiktoria Basik), Bartka (Arkadiusz Smoleński), który po powrocie Doroty (Iwona Rejzner) to jej całkowicie się poświęci. I przez to ograniczy swojego kontakty z Mostowiaczkami! Ale na szczęście w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie zostaną one same, gdyż wciąż będą mogły liczyć na niezawodnego Karskiego! Czy tylko pod tym kątem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!