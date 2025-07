M jak miłość. Nagłe zniknięcie ojca Jagody. Tak długo go szukała, a teraz Staszek nawet nie widział jedynej wnuczki - ZDJĘCIA

Gdzie jest Staszek z "M jak miłość"?

Rodzina Jagody i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w minionym sezonie "M jak miłość" powiększyła się o tak długo wyczekiwaną córeczkę Dorotkę, ale jednocześnie zniknęli z niej przedstawiciele starszego pokolenia, Staszek i Krystyna. To nie jedyna zmiana jaka zaszła u Kiemliczów, którzy nie zdążyli pożegnać się z jeszcze jedną bliską osobą z rodziny.

Co prawda o pożegnaniu ojca Jagody i jego żony Krysi w ostatnich "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną nie było mowy, jednak wygląda to tak, jakby opuścili Grabinie, nie mieszkali już we wsi, w sąsiedztwie Kiemliczów w domu Krystyny, który były mąż Banach (January Brunov) zostawił jej po rozwodzie. Jak inaczej wyjaśnić, że Staszek nie widział jeszcze jedynej wnuczki, córeczki Jagódki i Tadzia?

Kiedy ostatni raz pojawili się Staszek i jego żona Krystyna w "M jak miłość"?

Ostatni raz Staszek i Krystyna pojawili się razem w 1813 odcinku "M jak miłość" we wrześniu zeszłego roku. Na rodzinnym przyjęciu w ogrodzie Jagoda i Tadeusz ogłosili, że zostaną rodzicami, że spodziewają się dziecka. Popławski pękał z dumy, że córka, która odnalazła go po latach, bo przecież nawet nie wiedział o istnieniu Jagody, uczyni go dziadkiem. Jednak nie miał okazji zobaczyć Dorotki, nie odwiedził Jagody po porodzie.

Czy ojciec Jagody nie wróci już do "M jak miłość"?

Sławomir Holland, który w "M jak miłość" gra od samego początku, czyli od 25-ciu lat, od ponad pół roku wystąpił w roli Staszka tylko gościnnie. W jednej scenie 1843 odcinka "M jak miłość". Popławski, który po przejściu na emeryturę został w policji, ale przestał być komendantem posterunku w Lipnicy, interweniował, kiedy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Judyta (Paulina Chruściel) zatrzymały kierowcę, który porzucił psa w lesie w Grabinie.

Sławomir Holland oficjalnie nie odszedł z "M jak miłość", ale rola Staszka została ograniczona i nie wiadomo czy i kiedy ojciec Jagody wróci.