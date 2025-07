Zakochali się w M jak miłość, a teraz Krystian Wieczorek z żoną Marią przekazali taką wiadomość! - ZDJĘCIA

- Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa - powiedział kiedyś Krystian Wieczorek w "Pytaniu na śniadanie".