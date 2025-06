M jak miłość. Misiek przegra zakład z Lenką! To mocno ich do siebie zbliży - ZDJĘCIA

M jak miłość. Natalka walczyła o niego z Ulą zanim zakochała się w Bartku! Co się stało z jej byłym mężem? Tak teraz wygląda - ZDJĘCIA

Lenka i Misiek będą tak blisko jak nigdy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nastąpi niespodziewany zwrot w relacji Lenki i Miśka! I choć do tej pory starsze rodzeństwo Zduńskich działało sobie na przekór, wzajemnie sobie dokuczając, głównie z uwagi właśnie na niesfornego Zduńskiego, to w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to się zmieni, a dzieci Kingi i Piotrka staną się sobie tak bliskie jak nigdy wcześniej!

A wszystko za sprawą zakładu, który wygra Lenka! Zduńska pokona swojego młodszego brata i będzie triumfować, a on będzie musiał uznać wyższość swojej starszej siostry! Ale ku zaskoczeniu wszystkich pogodzi się z tym i to zaakceptuje!

Syn Kingi i Piotrka w końcu ulegnie swojej starszej siostrze w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aleksander Bożyk pochwalił się na swoim Instagramie wspólnym zdjęciem z Olgą Cybińską, na którym widać jak wtula się do swojej siostry, co w przypadku dzieci Zduńskich jest rzadkością! W opisie do niego Misiek z "M jak miłość" potwierdza swoją porażkę w starciu z Lenką, ale również podkreśla i jej rangę!

- Siostra Sigma !!! 🥰♥️ Zakład to zakład ✅😆😂 #rodzeństwo #sigma #siostra #mjakmiłość #naplanie #serial #tvp - skomentował Aleksander Bożyk.

Ale Olga Cybińska nie pozostała mu dłużna i także udostępniła tą relację z planu "M jak miłość" na swoim profilu! Lenka odniosła się do porażki Miśka i swojego zwycięstwa w ich starciu, ale także doceniła swojego brata!

- Tak się kończą zakłady z siostrą🔥 ale brat też jest totalna sigma🌟🌟☀️ - dodała Olga Cybińska.

Aż w końcu do sprawy odniósł się i sam oficjalny profil "M jak miłość", który na swojej relacji na Instagramie krótko, ale jakże trafnie wszystko podsumował!

- Rodzeństwo sigma 🫶 - spuentowała produkcja, z czym trudno się nie zgodzić!

Co jeszcze wydarzy się u Zduńskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Ale zakład to nie wszystko, co wydarzy się u Zduńskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, a nawet u ich dzieci, gdyż będzie ich czekał przecież również remont. Jednak na tym emocje w ich wątku się nie skończą, gdyż dużo zadzieje się także u ich rodziców i to zwłaszcza z racji psychola Hoffmana (Mateusz Rusin), który wciąż będzie prześladował Kingę!

Jednak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej małżonkowie na szczęście też sobie odbiją te kłopoty na weselu u Chodakowskich u Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski)! A zatem i nie oni będą żyli samym dramatem!