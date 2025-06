M jak miłość. Rewolucja w domu Kingi i Piotrka. Misiek się wygadał, co czeka Zduńskich. Nie od razu to pokażą - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Całkowita przemiana Michaliny Sosny. Wraca do wizerunku sprzed lat? - ZDJĘCIA

Aleksander Bożyk postanowił zrelacjonować wydarzenia zza kulis kręcenia scen do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Serialowy syn Kingi i Piotrka to prawdziwy wulkan energii. Misiek zazwyczaj prezentuje się jako pogodny urwis, który choć wpada w różne kłopoty, tak naprawdę jest dobrym, czułym chłopcem.

Zduńscy tworzą zgraną rodzinę, która uchodzi za pewnego rodzaju wzór dla innych. To m.in. dlatego wątek relacji Kingi z Piotrkiem, ich metod wychowawczych i tworzenie fajnego domu, w którym każdy jest akceptowany, stał się jednym z ważniejszych wątków w całym serialu "M jak miłość".

Misiek ogłasza wielkie zmiany w domu przy Deszczowej w "M jak miłość" po wakacjach

Tym razem to właśnie syn Zduńskich odezwał się do widzów z planu nowego sezonu "M jak miłość". Misiek zrelacjonował, że w domu przy Deszczowej zajdą wielkie zmiany! Mówi o rewolucji w kultowej już kuchni Kingi i Piotrka, gdzie często toczy się życie całej rodzinki. To m.in. tam odbywają się ważne rozmowy.

- Cześć, dzisiaj kolejny raz nagrywamy na Deszczowej i mam dla was niespodziankę. Kuchnia zostaje odnawiana, ale tego wam nie pokażę. Dowiecie się tego w następnych odcinkach - mówi młody aktor i faktycznie nie pokazał wnętrza serialowego domu.

Remont u Zduńskich w "M jak miłość" po wakacjach. Dom przy Deszczowej będzie wyglądał inaczej

Słowa Aleksandra Bożyka pokrywają się z tym, co jakiś czas temu nagrywała Katarzyna Cichopek. Serialowa Kinga także wspomniała o remoncie w domu Zduńskich. To dowodzi, że widzowie zastaną odmienione wnętrza domu ulubionych bohaterów. Oby tylko klimat i atmosfera, którą wszyscy tak bardzo lubią, pozostały bez zmian.

Tymczasem aktorzy pilnie kręcą kolejne ujęcia do nowych odcinków "M jak miłość" po wakacjach. Oficjalna data startu nowego sezonu hitu TVP2 jeszcze nie padła, ale prawdopodobnie będzie to sam początek września.

M jak miłość. Rewolucja w domu Kingi i Piotrka. Misiek zapowiada wielką zmianę!