M jak miłość. Tak wyrośnie syn Franki i Pawła w nowym sezonie! Mały Antoś zmieni się nie do poznania - ZDJĘCIA

M jak miłość. Będzie się działo u Anity i Kamila! To zupełnie nie to, czego można się spodziewać- ZDJĘCIA

Syn Franki i Pawła znacząco podrośnie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach malutki Antoś zmieni się nie do poznania! A to dlatego, że syn Franki i Pawła już znacząco podrośnie i wcale nie będzie już taki mały jak po porodzie i pierwszych chwilach wśród swoich rodziców, babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska), stryja Jędrzeja (Piotr Majerczyk) z Hanusią (Elżbieta Firek), cioci Marty (Dominika Ostałowska) czy wujka Piotrka (Marcin Mroczek) z ciocią Kingą (Katarzyna Cichopek).

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej minie już trochę czasu od przyjścia Antoniego Lucjana na świat, w związku z czym synek Zduńskich będzie już nieco większy! I tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać, gdyby nie 1 szczegół!

Tak zmieni się mały Antoś w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A mianowicie słodkość, gdyż ta nie zmieni się nawet w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! A to dlatego, że Antoś wciąż będzie skradał serca i to nie tylko widzów, ale i swoich najbliższych, gdyż po raz pierwszy zagości także i w Grabinie, gdzie z pewnością od razu rozkocha w sobie prababcię Barbarę, tak samo jak wcześniej Frankę i Pawła.

Rafał Mroczek pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem z małym Markiem, który wciela się w rolę Antosia w "M jak miłość". Dumny tata zapozował na nim ze swoim serialowym synkiem, pokazując w ten sposób jak chłopiec już dorósł i się zmienił!

- Mark gra Antosia i jest niesamowity 🤩 - skomentował Rafał Mroczek.

Antoni Lucjan zacznie sprawiać rodziców problemy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

I nic dziwnego, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach będzie już po porodzie i pierwszych chwilach na świecie, dlatego będzie już troszkę większy. Ale mimo tego będzie oczkiem w głowach nie tylko rodziców, ale i dziadków, prababci czy stryja Jędrzeja z Haneczką, którzy staną się u Zduńskich jeszcze częstszymi gośćmi!

Tak samo jak i oni w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będą częściej zaglądać do Grabiny, gdyż jak Antoś zacznie już dorastać, to z pewnością nieocenione okaże się tu wsparcie niezawodnych i ogromnie doświadczonych w tym temacie kobiet - Marysi i Barbary. A co najważniejsze, zawsze chętnych do pomocy! A zwłaszcza przy takim słodziaku!