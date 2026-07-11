M jak miłość. Kasia przeżyje koszmar romansując z Sowińskim! Zostanie ranna i trafi na posterunek policji - ZDJĘCIA

Potworny los Kasi w nowym sezonie "M jak miłość"! Romans z Sowińskim źle się dla niej skończy

Szantażowana Kasia w odcinkach "M jak miłość" jesienią nie wyrwie się z pułapki Sowińskiego! Szef kliniki poznał już tajemnicę Kasię, że to nie Mariusz jest ojcem jej córki Zosi, że to dziecko Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) i sprytnie wykorzystał to przeciwko lekarce. Zmusił Kasię do uległości, zaciągnął ją do łóżka podczas sekretnej randki tuż przed finałem ostatniego sezonu "M jak miłość". I wtedy stało się jasne, jak wiele Kasia jest w stanie zrobić, żeby Mariusz i Jakub nie dowiedzieli się, że cały czas okłamuje ich w sprawie ojcostwa Zosi.

Z relacji Pauliny Lasoty z planu kręconych odcinków "M jak miłość" wynika, że Kasia będzie gotowa spełnić każdego żądanie Sowińskiego. Nawet kiedy bezwzględny kochanek postawi jej kolejne żądanie, by pomogła mu zniszczyć Olka (Maurycy Popiel). Od Sowińskiego będzie zależało, kiedy i w jakich okolicznościach Jakub i Mariusz poznają prawdę o córce Kasi!

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Ranna Kasia w "M jak miłość" po wakacjach zgłosi się na policję!

Za kulisami "M jak miłość" powstały właśnie sceny jak z filmu akcji. Paulina Lasota na swoim profilu na Instagramie pokazała tylko niewielki fragment z tego, co czeka Kasię w nadchodzącym sezonie. Ale uwagę zwraca jeden przerażający szczegół - Kasia zostanie ranna, z zabandażowaną, krwawiącą ręką trafi na posterunek policji, gdzie nastąpi ciąg dalszy jej koszmaru.

Wygląda na to, że Kasia u policjantów będzie szukała ratunku w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. Póki co nie wiadomo, kto skrzywdzi Kasię. Być może Sowiński posunie się jeszcze dalej i będzie gotów nawet ją skrzywdzić!

Kiedy nowe odcinki "M jak miłość" wrócą na antenę TVP2?

Na nowe odcinki "M jak miłość" trzeba będzie jeszcze poczekać. Premiera następnego sezonu planowana jest dopiero na poniedziałek, 7.09.2026 r.

M jak miłość. Kasia i Mariusz wciąż razem! Nie dowie się, że go zdradza i nie jest ojcem jej córki