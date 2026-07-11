Grała Agnieszkę w M jak miłość. Teraz Magdalena Walach wystąpi w nowej roli w serialu TVP - ZDJĘCIA

Gdzie jest Agnieszka z "M jak miłość"? Co się stało z bohaterką Magdaleny Walach?

Od odejścia Magdaleny Walach z "M jak miłość" minęło już pięć lat. Nic nie wskazuje na to, by Agnieszka Olszewska wróciła do serialu i znów pojawiła się w życiu rodziny Chodakowskich. Bo właśnie z Marcinem (Mikołaj Roznerski) i Olkiem (Maurycy Popiel) łączyło ją najwięcej. Obaj bracia byli kochankami Agnieszki, z a ich wujem, nieżyjącym już Tomkiem (Andrzej Młynarczyk) ma nawet córkę - Helenkę.

Magdalena Walach ostatecznie odeszła z "M jak miłość" w listopadzie 2021 roku. Co się stało z Agnieszką? Dostała pracę prokuratora w Szczecinie, wyjechała na stałe z Warszawy tuż po tym jak jej były kochanek Olek został oskarżony o zabójstwo Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski). Od tamtej pory nikt nie wie co się dzieje z Agnieszką i w zasadzie nie ma już żadnej nadziei na powrót Walach do "M jak miłość". Wątek życia zawodowego jej bohaterki zakończył się, a jeśli chodzi o perypetie miłosne, to po romansie z Olkiem została sama z córką.

Na długo przed odejściem Walach z "M jak miłość" wątek Agnieszki zszedł na dalszy plan. Ostatni raz pojawiła się na ekranie w 1614 odcinku, gdy zaangażowała się w śledztwie w sprawie zabójstwa w domu Kamila Gryca (Marcin Bosak). Kilka miesięcy wcześniej przyjechała ze Szczecina, spotkała się w sądzie z Kamilem i Adamem Wernerem (Jacek Kopczyński) i stało się jasne, że zaczęła nowe życie w Szczecinie, a powrót do Warszawy nie jest już możliwy. Ani słowem Agnieszka nie wspomniała, że kogoś ma, że po śmierci Tomka znalazła nowego ojca dla Helenki.

Burzliwe życie miłosne Agnieszki w "M jak miłość"! Uwielbiała romanse z Chodakowskimi

Agnieszka z "M jak miłość" przez wiele lat była jedną z czołowych postaci w serialu, rekordzistką jeśli chodzi o romanse z mężczyznami z rodziny Chodakowskich. Od zawsze kochała Tomka, potem uwiodła jego dużo młodszego bratanka Marcina (Mikołaj Roznerski), a skończyła w ramionach Olka. Warto też przypomnieć, że była też kochanką Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), z którym zaszła nawet w ciążę!

Kariera Magdaleny Walach po odejściu z "M jak miłość". Nowe seriale i spektakle w teatrze.

Kiedy Walach grała jeszcze w "M jak miłość", równocześnie występowała w dwóch innych popularnych serialach TVP. Pojawiała się jako Lucyna w "Komisarzu Aleksie", a jesienią 2020 roku dostała rolę Mani Winnej-Borkowskiej w hitowej sadze "Stulecie Winnych". Grała postać Mani przez dwa sezony, aż do wiosny 2022 roku. Po zakończeniu emisji "Stulecia Winnych" Magdalena Walach dostała się do obsady seriali "Powrót", "Pati", "Przesmyk", "Idź przodem, bracie". Cały czas gra też w Teatrze Bagatela w Krakowie.

Magdalena Walach w obsadzie nowego serialu TVP VOD "Słoneczna. Poza ciszą"

Na początku czerwca ruszyły zdjęcia do nowego serialu TVP VOD "Słoneczna. Poza ciszą", w którym była gwiazda "M jak miłość" zagra jedną z głównych ról. O czym jest ta produkcja? Opowiada ona o społeczności niewielkiego miasteczka, w którym rozmowa o zdrowiu psychicznym wciąż budzi lęk przed oceną, plotkami i społecznym wykluczeniem.

Seriale ""Słoneczna. Poza ciszą" pokazuje, jak krok po kroku mieszkańcy uczą się mówić o kryzysie, stracie, samotności i potrzebie wsparcia. W obsadzie oprócz Magdaleny Walach wystąpią też: Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets i Łukasz Nowicki. Premiera jesienią wyłącznie w TVP VOD.

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