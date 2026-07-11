M jak miłość. Paweł pogodzi Rogowskich po rozstaniu w nowym sezonie? Najpierw pobije Artura, a potem to - ZDJĘCIA

Paweł pogodzi Marysię i Artura w nowym sezonie "M jak miłość"?

Kolejny sezon "M jak miłość" zacznie się z przytupem. Jednym z wyczekiwanych wątków jest kontynuacja zdrady Artura, który wcale nie zrezygnuje z okazji, by wyskoczyć na tajne spotkanie z kochanką. Niby początkowo spróbuje zerwać z Joanną (Dominika Sakowicz), ale nie pozostanie obojętny na prośby kobiety. Sprawa zdrady się sypnie!

Marysia zacznie cierpieć w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, a wściekły Paweł nie zostawi tak tej sprawy. Osobiście wtargnie do przychodni i podczas dyżuru Artura napadnie na niego w gabinecie. Wywiąże się szarpanina, a Zduński dosadnie pokaże, co myśli o zdradzie męża matki. To jednak nie koniec!

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Widocznie Zduński jednak nie skreśli Artura, skoro na najnowszych zdjęciach z planu "M jak miłość" Rafał Mroczek pozuje z Małgorzatą Pieńkowską oraz Robertem Moskwą. Widać wyraźnie, że kolejne odcinki "M jak miłość" po wakacjach przyniosą spotkanie Marysi i Artura w towarzystwie Pawła. Co ciekawe, sceny nagrywane są na ulicy, a nie w domu Mostowiaków w Grabinie. Być może spotkanie na neutralnym gruncie pokaże, że dla Marysi i Artura jest jeszcze szansa...

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Skoro Paweł zobaczy się z mężem matki po akcji w przychodni, to właśnie on mógłby być jedną z osób, które wesprą Rogowską w kryzysie z mężem i postarają się otoczyć ją wsparcie. Przecież jeszcze nic nie jest przesądzone. Marysia nie rzuciła papierami rozwodowymi i wiele wskazuje na to, że nie od razu zdecyduje się na taki ruch. Nawet po tym jak prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, Rogowska wyjedzie z Grabiny, ale nie pójdzie od razu do sądu. Nie wiadomo jeszcze, czy małżeństwo Marysi i Artura przetrwa. Na pewno mogą liczyć na rady rodziny i przyjaciół.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach