M jak miłość. Joanna nie odpuści sobie Artura. Dojdzie do zdrady? Zostanie w przychodni Rogowskiego na dłużej także w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Czy Artur w "M jak miłość" zdradzi Marysię z Joanną w kolejnym sezonie jesienią 2026?

Koniec sezonu "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną nastąpi na początku maja 2026 roku. Jedno jest pewne - aż do ostatniego odcinka obecnej serii widzowie nie dowiedzą się, czy będzie romans Artura z Joanną, czy dojdzie do kolejnej zdrady Rogowskiego, która zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Co nie oznacza, że nie zobaczymy jasnych sygnałów dokąd zmierza relacja męża Marysi z młodą kardiolożką z przychodni. Bo Artur z trudem będzie się powstrzymywał, by nie ulec pokusie.

Aż do finału "M jak miłość" przed wakacjami nie ma mowy nawet o tym, żeby Rogowski pocałował Joannę. Choć pocałunek tej pary będzie blisko w dniu, w którym w 1926 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie walczyła o życie syna Pawła (Rafał Mroczek). A po kilku dniach nagła choroba Joanny tak poruszy Rogowskiego, że zaopiekuje się nią, jakby była jego największym skarbem.

Artur i Joanna wyjadą razem przed finałem sezonu "M jak miłość"?

Zanim "M jak miłość" skończy się w maju 2026 roku Artur w 1931 odcinku (emisja we wtorek, 5.05.2026 r.) zbliży się do Joanny do tego stopnia, że Artur zaproponuje jej wspólny wyjazd do Krakowa na konferencję medyczną.Z dala od wścibskich spojrzeń mieszkańców Grabiny i Marysi będą mogli cieszyć się jeszcze bardziej swoją obecnością. Judyta (Paulina Chruściel) uprzedzi Rogowskiego, że zażyła relacja z Joanną może źle się skończyć dla jego małżeństwa. Ale czy Artur posłucha dobrej rady przyjaciółki?

Wspólne zdjęcia Dominiki Sakowicz i Roberta Moskwy z planu "M jak miłość" to zapowiedź zdrady Artura?

To się wyjaśni przed finałem sezonu "M jak miłość". Jednak w następnych odcinkach po przerwie wakacyjnej, które będę emitowane od września, stanie się jasne, że Joanna odwzajemnia uczucia Artura, że przyjechała do Grabiny, bo dotąd nie udało się jej znaleźć miłości, a mąż Marysi będzie dla niej idealnym kandydatem na partnera.

Dominika Sakowicz na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcia z planu "M jak miłość" u boku Roberta Moskwy. Tym samym potwierdziła, że Joanna zostanie w przychodni Rogowskiego na dłużej. I być może dojdzie do zdrady Artura z Joanną.

"Nagrywamy kolejne perypetie Joasi" - zapowiedziała 31-letnia aktorka, która dołączyła do obsady serialu na początku marca i nie zabraknie jej w kolejnym sezonie jesienią 2026 r.

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon